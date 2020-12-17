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BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve kullanıcı yorumları

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve kullanıcı yorumları haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve kullanıcı yorumları konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 16:50
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve kullanıcı yorumları
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 17.12.2020 16:50
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