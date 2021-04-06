İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 6 Nisan 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

06 Nisan 2021 Salı 17:09
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı
Takip Et:

BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 06.04.2021 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HPBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Android 11 yeni özellikler nedir? Android güncellemesi nasıl yapılır, nasıl indirilir?
Android 11 yeni özellikler nedir? Android güncellemesi nasıl yapılır, nasıl indirilir?
Apple reklam yüzü olmak için başvuru nasıl yapılır? Apple iş başvuru formu
Apple reklam yüzü olmak için başvuru nasıl yapılır? Apple iş başvuru formu
Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları
Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları
Audi Q3 2021 Türkiye satış fiyatları ve özellikleri
Audi Q3 2021 Türkiye satış fiyatları ve özellikleri
Brawl Stars yeni karakterler ne zaman çıkar?
Brawl Stars yeni karakterler ne zaman çıkar?
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?

Popüler Haberler

BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?
Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
The Walking Dead ne zaman final yapacak?
Exxen Sihirli Annem final mi yapıyor? Bu kez tutmadı
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Peugeot SUV 2008 kampanyası fiyat listesi 2021
Valorant oyun ve genel terimleri
Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı? Melisa Sözen neden yok, neden ayrıldı?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Nisan 6 Salı
2021 Migros Ramazan erzak paketinde hani ürünler var?
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 6 Nisan 2021 Salı Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.