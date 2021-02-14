İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...
Mansur Yavaş esnafa ve sağlık çalışanlarına 14 Şubat sevinci yaşattı!
Son Dakika
Mansur Yavaş esnafa ve sağlık...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...

BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 15:42
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Takip Et:

BİM Marketler tarafından gelecek hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında bazıları ön plana çıkıyor. Aktüel ürünler arasında HP markalı dizüstü bilgisayarın 4499 TL üzerinden satışa sunulacağı görülüyor. Ryzen 3250u işlemciye sahip olan bilgisayar kapsamında 128 GB SSD harddisk ve 4 GB RAM’e yer verildiği görülüyor. Ticari olarak ülkemizde satışı bulunmayan bilgisayarın emsallerine bakıldığında aynı işlemciye sahip olan HP modellerine bakıldığında en az 5.000 TL fiyatla satıldığı görülüyor. Buna bağlı olarak bilgisayarın oldukça uygun bir fiyat üzerinden satıldığını anlaşılıyor.

BİM HP Notebook Donanımsal Özellikler

  • Ekran çözünürlüğü 1366 x 768
  • 4gb DDR4 ram
  • USB 3.1 port
  • Pil süresi 10 saate kadar
  • Vega 3 grafik işlemci ekran kartı

HP Notebook Hakkında Yorumlar

Geçtiğimiz senelerden AMD işlemcilere karşı bir önyargı bulunsa bile dev firmanın yeni nesil işlemcilerinde oldukça başarılı olduğu teknolojiyi yakından takip edenler tarafından bilinmektedir. Buna bağlı olarak işlemci açısından herhangi bir kaygı oluşmasına gerek olmamaktadır. Diğer yandan 10 saate kadar pil ömrünün sunulduğu dizüstü bilgisayarda bu sürenin ortalamanın çok üstünde olduğu görülüyor. Pil açısından son derece başarılı bir iş ortaya konduğu söylenebiliyor. SSD diske yer verilen bilgisayarda işlemlerin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği, hatta bilgisayarın sadece 15 saniye içinde açıldığı ifade ediliyor. Vega 3 grafik işlemci de piyasada bulunan ekran kartlarına göre ortalama bir konumda bulunuyor. Bu grafik işlemcisi sayesinde pek çok oyun sorunsuz olarak oynanabileceği gibi yüksek donanım isteyen oyunlarda problem yaşanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Vega 3 ekran kartı ile birlikte CS GO, Warband, LoL ve bu seviyelerde sistem isteyen oyunların rahatlıkla oynanabileceği öne sürülüyor. 4 GB RAM kapasitesi de yine ortalama seviyede bir deneyim yaşanmasına olanak veriyor. Bilgisayarın kullanıcıları RAM konusunda bilgisayarın çoğu zaman yeterli olduğunu ancak kimi zaman ufak tıkanmalar yaşanabildiğini dile getiriyorlar. Bu gibi tıkanmaların yaşanmasının istenmemesi halinde bir 4GB daha RAM takviyesi yapılabileceğini söylüyorlar



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LaptopDizüstü BilgisayarNotebookBİMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu
Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için "acil durum" güncellemesi geldi
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!
Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!
Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı

Popüler Haberler

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 14 Şubat 2021 Pazar
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Survivor Barış Özbek kimdir? Barış Özbek kaç yaşında? nerelidir?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
FOX TV Kanunsuz Topraklar konusu ve dizi oyuncuları
E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021
Türkiye il plaka kodları ve telefon alan kodları
Savaşçı neden yayınlanmıyor? Savaşçı final bölümü olacakmı? Fox TV Savaşçı bitti mi, final yapacak mı?
Tuik enflasyon sepeti ürünleri nelerdir? Hesaplamada fiyatları esas alınan ürünler ve kategorileri
Kocaeli sahra hastanesi inşaatında son durum ne, ne zaman hizmete açılacak?
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
Yatıya Misafirim Var neden yok, bitti mi? Kanal D Yatıya Misafirim var neden yayınlanmıyor?
MoneyGram para transferi nasıl yapılır? MoneyGram transfer ücretleri
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2021
Yaralı Kalbim 13.Bölüm özeti ve 15 Şubat Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.