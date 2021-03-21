BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri

BİM Marketler tarafından gelecek hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında bazıları ön plana çıkıyor. Aktüel ürünler arasında HP markalı dizüstü bilgisayarın 4499 TL üzerinden satışa sunulacağı görülüyor. Ryzen 3250u işlemciye sahip olan bilgisayar kapsamında 128 GB SSD harddisk ve 4 GB RAM’e yer verildiği görülüyor. Ticari olarak ülkemizde satışı bulunmayan bilgisayarın emsallerine bakıldığında aynı işlemciye sahip olan HP modellerine bakıldığında en az 5.000 TL fiyatla satıldığı görülüyor. Buna bağlı olarak bilgisayarın oldukça uygun bir fiyat üzerinden satıldığını anlaşılıyor.
BİM HP Notebook Donanımsal Özellikler
- Ekran çözünürlüğü 1366 x 768
- 4gb DDR4 ram
- USB 3.1 port
- Pil süresi 10 saate kadar
- Vega 3 grafik işlemci ekran kartı
HP Notebook Hakkında Yorumlar
Vega 3 ekran kartı ile birlikte CS GO, Warband, LoL ve bu seviyelerde sistem isteyen oyunların rahatlıkla oynanabileceği öne sürülüyor. 4 GB RAM kapasitesi de yine ortalama seviyede bir deneyim yaşanmasına olanak veriyor. Bilgisayarın kullanıcıları RAM konusunda bilgisayarın çoğu zaman yeterli olduğunu ancak kimi zaman ufak tıkanmalar yaşanabildiğini dile getiriyorlar. Bu gibi tıkanmaların yaşanmasının istenmemesi halinde bir 4GB daha RAM takviyesi yapılabileceğini söylüyorlar