İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 15-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:38
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Takip Et:

Bim aktüel ürünlerinden Heifer elektrolize su üreten sterilizasyon spreyi 199 TL fiyatıyla Bim marketlerinde yerini alacak.

Sadece su ve tuz ilave ederek ürün altı dakika içinde 300 ml şekilde hazırlanıyor. Yabancı madde içermeyen ürün, sterilize spreyi ile gıdalarını ve mutfaklarını dezenfekte şekilde tutabilirsiniz.

Peki tuzlu suyla korona virüs yok edilir mi?

Ne yazıkki Dünya Sağlık Örgütü WHO de yanıtlamış Heifer sterilizasyon spreyi ve hazırlanmış olan tuzlu su ile virüs yok edilmiyor. 

Cihaz ne işe yarıyor?

Heifer sterilizasyon spreyi  elektrolize işlemi yaparak kimyasal tepkimesine yol açıyor bu sayede HOCI oluşmasını sağlıyor. Yani diğer adıyla Klor olan bir asit ortaya çıkıyor. Bu asit olan Klor ise korona virüsün ortadan kalkmasına neden oluyor ve etkisiz hale getiriyor.Heifer sterilizasyon spreyi'ni kullanarak evinizdekigıda ve eşyaları koronadan uzak tutabilirsiniz.

Orijinalini aratmıyor

Heifer sterilizasyon spreyi Sercair şirketine ait olan makakinenin kopyası. Sercair kendini bu alanda gösteren bir makine ve fiyatı ise 700 tl. Heifer sterilizasyon spreyi salgın döneminde çok iyi bir cihaz.

Pek çok alanda kullanılıyor;

- Meyve sebzelerin üzerindeki tarım ilaçlarının yok edilmesinde,

- Tüm evin temizliğinde (Koltuk, yatak, mobilya, yer yüzeyleri),

- Mutfak gereçlerinin temizliğinde (Elektronik aletler, bıçak, mutfak bezleri, mutfak gereçleri),

- Bebek araç gereç kullanımlarında (Puset, ana kucağı, oyuncaklar, biberonlar),

- Evcil hayvan malzemelerinde (Mama kapları, hayvan evleri ve yatakları),

- Banyo (Küvet, lavabo ve banyo malzemeleri)

- Digital aletlerin kullanımında (tablet, telefon, bilgisayar, akıllı saatler)

- Beyaz eşya kullanımlarında (Buzdolabı /içi ve dışı / çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, fırın, tost makinası),

- Kıyafet temizliğinde,

- Temizlik malzemeleri ve toz bezlerinin dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Ayrıca kötü kokuları yok eder,

Lekeleri çıkarır,

Micro damlacık püskürtme sağlar,

Yarı otomatik spreyleme olanağı sağlar.



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AletKORONACihazBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar
Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar

Popüler Haberler

Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Rüyada büyük fare görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada büyük fare görmek rüyasının tabiri
Sergen Yalçın Covid-19 aşısı videosu gündem oldu
TV8 Survivor 70. bölüm canlı izle - 15 Nisan 2021 Perşembe
Emanet 160. bölüm fragmanı izle Kanal 7 Emanet 16 Nisan 2021 Cuma özeti
Süper Lig 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve maç programı belli oldu
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Fatih Terim istifa mı edecek? Galatasaray teknik direktörünün edeceği iddia edildi
Sol Yanım dizisi Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekim seti hangi ilde?
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 15 Nisan 2021 Perşembe
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?
Mucize Doktor dizisi Vuslat karakteri kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı ve yer aldığı diziler
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.