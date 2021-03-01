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Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mart 1 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:33
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri
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Bim aktüel ürünlerinden Heifer elektrolize su üreten sterilizasyon spreyi 199 TL fiyatıyla Bim marketlerinde yerini alacak.

Sadece su ve tuz ilave ederek ürün altı dakika içinde 300 ml şekilde hazırlanıyor. Yabancı madde içermeyen ürün, sterilize spreyi ile gıdalarını ve mutfaklarını dezenfekte şekilde tutabilirsiniz.

Peki tuzlu suyla korona virüs yok edilir mi?

Ne yazıkki Dünya Sağlık Örgütü WHO de yanıtlamış Heifer sterilizasyon spreyi ve hazırlanmış olan tuzlu su ile virüs yok edilmiyor. 

Cihaz ne işe yarıyor?

Heifer sterilizasyon spreyi  elektrolize işlemi yaparak kimyasal tepkimesine yol açıyor bu sayede HOCI oluşmasını sağlıyor. Yani diğer adıyla Klor olan bir asit ortaya çıkıyor. Bu asit olan Klor ise korona virüsün ortadan kalkmasına neden oluyor ve etkisiz hale getiriyor.Heifer sterilizasyon spreyi'ni kullanarak evinizdekigıda ve eşyaları koronadan uzak tutabilirsiniz.

Orijinalini aratmıyor

Heifer sterilizasyon spreyi Sercair şirketine ait olan makakinenin kopyası. Sercair kendini bu alanda gösteren bir makine ve fiyatı ise 700 tl. Heifer sterilizasyon spreyi salgın döneminde çok iyi bir cihaz.

Pek çok alanda kullanılıyor;

- Meyve sebzelerin üzerindeki tarım ilaçlarının yok edilmesinde,

- Tüm evin temizliğinde (Koltuk, yatak, mobilya, yer yüzeyleri),

- Mutfak gereçlerinin temizliğinde (Elektronik aletler, bıçak, mutfak bezleri, mutfak gereçleri),

- Bebek araç gereç kullanımlarında (Puset, ana kucağı, oyuncaklar, biberonlar),

- Evcil hayvan malzemelerinde (Mama kapları, hayvan evleri ve yatakları),

- Banyo (Küvet, lavabo ve banyo malzemeleri)

- Digital aletlerin kullanımında (tablet, telefon, bilgisayar, akıllı saatler)

- Beyaz eşya kullanımlarında (Buzdolabı /içi ve dışı / çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, fırın, tost makinası),

- Kıyafet temizliğinde,

- Temizlik malzemeleri ve toz bezlerinin dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Ayrıca kötü kokuları yok eder,

Lekeleri çıkarır,

Micro damlacık püskürtme sağlar,

Yarı otomatik spreyleme olanağı sağlar.



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
AletKORONACihazBİM
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