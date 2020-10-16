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BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri

BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 16 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde, BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 12:18
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri
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Buhar Kazan Ütüler Nedir:

Diğer ütülerden farklı bir şekilde içeriğinde bulunan kazanında su kaynatılmakta ve boru aracılığı ile ütünün gövdesine gider. Bu tarz ütülerde ise buhar basıncı diğer ütülere bakıldığında çok daha fazladır. Buhar basıncının fazla olması da ütüleme işlemini hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Eğer evde ütülenecek çok fazla giysi çıkıyorsa kesinlikle buhar kazanlı ütü almalısınız.

Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü:

Fakir ürünleri genele bakıldığında kalite bakımından ortalama dereceye sahiptir. Fakir Verda Buhar Kazanlı ütü ise 2 L su alabilmekte ve çizilmez titanyum taban içermektedir. Modlarından biri olan sürekli buhar ile 5’ e kadar yükseltilebilen buhar basıncına sahiptir ve buharsız bir şekilde ütü yapılmasına da elverişlidir. Ütünün gövdesi ise klasik olarak satılan ütülerden daha küçüktür. Su kaçırması gibi bir sıkıntısı yoktur ama ısınması biraz geçtir. Kendi kendini temizleyebilen ütü ise fiyatına göre gayet başarılıdır ve performansı fiyatının üstündedir. Kullanıcılar ise genelde olumlu yorumlar yapmaktadır. Bim aktüel ürünler kapsamında satışa sunulan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü 499 Türk Lirasından satılacaktır.


 

 

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 12:18
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