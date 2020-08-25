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Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?

Ağustos 25 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:24
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
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Bim aktüel ürünler kampanyası kapsamında binlerce üründe indirimler gerçekleştiriyor. Bim’in aktüel ürünler kampanyasında ev eşyalarından gıda malzemelerine, temizlik ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok ürün yer alıyor. Bim son olarak Bilicra marka akıllı çocuk saatini satışa sundu. Vatandaşların akıllı saate ilgisi büyük oldu.

Saat Hepsiburada ve diğer sitelerde 590 TL’ye satışa sunulurken, Bim 499 TL’ye satışa sunuyor. Yapılan indirimin ardından vatandaşlar ürünü araştırmaya koyuldu. Ürünün özellikleri aşağıda yer almaktadır.

Ürün hakkında kullanıcı yorumları

Ekranı iyi, çözünürlük güzel,


Dokunmatik gayet iyi,

Sim kart yan kapaklardan rahat şekilde çıkıyor,

Duvar kağıdı değişmiyor,

Sesli mesaj özelliği çok iyi,

Saati kendi şarj aletiyle şarj edin, kalitesiz aletler pili bitiriyor.



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:24
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Anahtar Kelimeler:
BilicraAkıllı SaatBİM
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