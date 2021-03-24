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BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?

24 Mart 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:11
BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
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BİM Markete bu hafta katı meyve sıkacağı gelecek. Kiwi marka olan ürün 199 TL fiyattan müşterilere sunulacak. Uygun fiyatla sunulan ürün Cuma günü raflarda olacak. Ürünün özelliklerine bakıldığında üründe iki aşamalı sıkma özelliği bulunuyor. Daha yumuşak meyveler için ilk aşama ve daha sert meyveler ise ikinci aşamada sıkılabiliyor.

600 Watt motor güne sahip olan ürünün ayrıca 1,5 L posa haznesi yer alıyor. Ürün sıkılan meyvenin suyunu beraber satılan minik sürahisine aktarıyor ve buradan bardağa dolduruluyor.

Ürünün yorumlarına bakıldığında ürünün köpürtmesi ve zor temizlenmesi dışında meyveleri sıkma performansının iyi olduğu görülüyor. Ürün diğer katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 24.03.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
KiwiBİM
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