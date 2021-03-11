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Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021

Yaptığı kampanyalar sayesinde kısa sürede binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlayan BİMCELL, 2021'de kampanyalarını sürdürüyor. BİMCELL bedava dakika hangi uygulamalardan kazanılacağını ve 2021 senesinde BİMCELL kampanyalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 18:37
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
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2021 senesinde de kampanyalarını sürdüren Bimcell, müşterilerine bedava dakikalar dağıtıyor. Dağıttığı dakikalar nedeniyle gün geçtikçe abone sayısını artıran Bimcell’den hat almak  çok kolay hâle geldi. Herhangi bir BİM mağazasına giderek istediğiniz Bimcell numarasını seçebilir ve satın alabilirsiniz. Bimcell sahibi olduktan sonra sunulan kampanyalardan binlerce dakika kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

2021 Bimcell bedava dakika tarifeleri nelerdir?

Abonelere her yüklemede bedava dakika dağıtan Bimcell aynı zamanda yeni hat alımlarında 300 dakika hediye vermektedir. Dört farklı tarifesi olan Bimcell, dost paketinde standart olarak 750 dakika vardır.

Bimcell dost paketlerindeki bedava dakikalar yetmediğinde ek paket almak yerine Bimcell bedava dakika kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

Bimcell bedava dakika nasıl kazanılır?

Bimcell’den bedava dakika kazanmak için hattınıza TL yüklemeniz yeterli olacaktır. Her yüklemeyle bedava dakika veren Bimcell aynı zamanda yeni hat alınca da bedava dakika veriyor.

Bimcell bedava dakika kazanmak şunlar yapılmalıdır;

-Bedava 300 dakika kazanmak için 300DK yazıp 4551’e SMS gönderin

-Aynı zamanda bedava 300 dakika almak için BIMCELL BONUS yazıp 4551’e SMS gönderebilirsiniz.

-Onay mesajının ardından Bimcell ‘Hoş Geldin’ hediyesi olarak 300dakika hattınıza tanımlanacaktır.

-Bir ay boyunca 300 dakika her yöne geçerlidir

Bimcell bedava dakika kampanyaları nelerdir?

Bimcell bedava dakikalarını almak isteyenler yeni hat sahibi olduktan sonra 30gün içinde BIMCELL BONUS yazıp 4551’e telefonlarından mesaj atmaları gerekmektedir.

Yalnızca yeni hat sahibi olan abonelere özel bu kampanyadan faydalanmaları için mutlaka SMS göndermeleri gerekir. Bilgilendirme mesajı ardından bedava konuşma paketinizi her yöne olarak hattınıza tanımlanacaktır.

Bimcell bedava dakika kazandıran uygulamalar nelerdir?

Bimcell bedava dakika kazandıran uygulamalarla alakalı araştırmalar yapıp kolayca bedava konuşma dakikası kazanabilmek mümkündür. Kazanılan dakikaları harcarken herhangi bir ücretlendirilme yapılmayacaktır. Özellikle dakikayı çok kullanan kişiler dakika paketlerinin bitmesi durumunda ücretsiz dakika arayışın olurlar. Bimcell tarafından bedava dakika veren uygulamalar Salla Kazan ve Sil Süpür gelmektedir. Aslında Bimcell tarafından dakika veren uygulamalar incelendiğinde tüm uygulamaların içerik ve kullanım olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir.

Bimcell tarafından sizlere sunulan bedava dakikaların kullanımında herhangi bir süre yada tarih sınırlaması yoktur. Diğer bir taraftanda ücretsiz dakika kazanmak için farklı uygulamalar keşfedebilirsiniz ve kesintisiz olarak kullanabilirsiniz.

Bimcell Sil Süpür

Türk Telekom’un alt yapısını kullanan Bimcell  bu sayede bedava dakika kazanabilirsiniz. Telefonunuza App Store yada Google Play Store üzerinden Sil Süpür uygulamasını indirip uygulamaya girerek haftada bir kere Sil Süpür uygulamasından hediyeler kazanabilirsiniz. Bedava dakika, intenet veya SMS kazanma imkanı vermektedir.

Bimcell Yükle-Kazan kampanyası

Bimcell yükle-kazan kampanyası sayesinde Tl yükledikçe dakika kazanabilir veya ek paket sahibi olabilirsiniz. Mevcut Bimcell dakika paketleri şu şekildedir;

Aylık     

250 DK

14TL

250DK yazarak 4551‘e yollayın

Aylık

500 DK

16TL

500DK yazarak 4551‘e yollayın


Son Güncelleme: 11.03.2021 18:37
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BİMBimcellBedava DakikaBimcell Kampanya
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