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Bimcell arama geçmişi ve arama dökümü alma işlemleri

Bimcell abonesi olan kişiler, yapılan konuşmaların ücret bedellerini, konuşma detaylarını görmek isteyebilirler. Bu bilgilere nasıl ulaşacaklarını merak eden kişiler, haberimizden tüm detaylı bilgilere ulaşabilirler.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:25
Bimcell arama geçmişi ve arama dökümü alma işlemleri
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BİMCELL KONUŞMA GEÇMİŞİ ÇIKARMA 

Bimcell abonesi olan kişiler, faturaları yüksek gelmesi nedeniyle, arama dökümü ve konuşma dökümü belgesi çıkarmak isteyebilirler. Kimler ile ne kadar süre görüşme yapıldığını,görüşülen sürenin faturaya ne kadar yansıdığını görebilme imkanı bulunmaktadır. 

BİMCELL ARAMA GEÇMİŞİ 

Bimcell arama geçmişini öğrenmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. 

- Bimcell müşteri hizmetleri aranarak, mail yolu ile aramaları ve bu arama detayları, ücret dökümanları talep edilebilir. 444 4 551 numarası aranarak, müşteri hizmetlerine bu talep bildirilebilir.

- En yakın Bimcell bayisinden, arama geçmişi dökümanı talep edilebilir.

- Bimcell web sitesinden, online işlemler kısmından, geçiş arama ve arama ücretlerinizi görebilirsiniz.

ARAMA GEÇMİŞİ SİLME 

Mesaj,intenet ve arama kayıtları her zaman sisteme kaydedilmektedir. Bu yüzden bu bilgileri silmek mümkün değildir. Yasal olarak belirli bir süre bu kayıtlar gizli tutulur ve daha sonra otomatik olarak silinir. 

BAŞKA BİRİNİN ARAMA GEÇMİŞİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?

Maalesef bu işlem mümkün olmamaktadır. Kişiye özel olan ve gizlilik hakkı bulunan bilgilere, başkası tarafından herhangi bir yol ile ulaşım imkanı bulunmamaktadır. 

BİMCELL KONUŞMA GEÇMİŞİ ÖĞRENME 

- Müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek talep ettiğiniz bilgileri mail adresine gönderilerek kolayca ulaşabilirsiniz.

- Bimcell web sitesi online işlemler ile talep edilen bilgilere ulaşabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
BimcellArama GeçmişiMüşteri Hizmetleri
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