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Bimcell 2021 yeni hat fiyatları

Diğer operatörlerde hat ve paket fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebi ile vatandaşlar daha uygun fiyatlı operatör seçeneklerine yönelmektedir. BİM'e ait olan Bimcell operatöründe uygun fiyatlardan yeni hat almak mümkündür.

13 Mart 2021 Cumartesi 03:49
Bimcell 2021 yeni hat fiyatları
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Bilinen büyük operatör firmalarından yeni hat almak isteyen kişilerin hat fiyatlarını oldukça yüksek bulması nedeni ile pek çok kişi daha uygun fiyatlı altenatiflere yönelmektedir. Bu altenatiflerden birisi de BİM marketlerde satılan operatör markası olan Bimcell’dir.

Bimcell yeni hat fiyatları kaç TL?

Bimcell diğer operatörlerde satılan hat fiyatlarından görece daha uygun olması nedeni ile tercih edilmektedir. Bimcell’den yeni hat almak isteyen bir kişi yeni hat sahipleri için özel kampanya ile 9 GB intenet, 300 SMS ve 300 dakikaya 85 TL ücret karşılığında sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra hattını devretmek isteyen kişiler vergi ve telsiz kullanım ücreti ödemektedir.

Bimcell hattı nerden alınabilir?

Bimcell'den yeni hat alarak 85 TL'ye 9 GB intenet paketi bulunan bir hat sahibi olmak mümkündür. Bimcell hattı almak isteyen kişiler tüm BİM market şubelerinden Bimcell hattını temin edebilirler.

Bimcellden alınan yeni hat kaç günde açılır?

BİM’den Bimcell hattı aldıktan sonra 2-3 gün içerisinde yeni hattınız açılmaktadır. Yeni hat alımı için kimlik belgeniz ile başvuruda bulunmanız yeterlidir.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 03:49
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Anahtar Kelimeler:
BİMHat
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