İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bim ürünlerinden Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Bim ürünlerinden Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alanlar memnun mu? haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 14.01.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:24
Bim ürünlerinden Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Takip Et:

Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.

Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ÜrünBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?

Popüler Haberler

Bim ürünlerinden Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Emanet dizisi ne zaman bitecek, final yapacak?
Nakdi ücret destek zammı ne kadar oldu? Şubat ücretsiz maaş izni ödemesi ne kadar oldu? Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman bitecek?
BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Hakkari askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?
2019-2020 KYK Yurt depozito ücretleri
Beni Bırakma Seher kimdir? Şebnem Gürsoy Talay hakkında bilgiler
Dar gelirli kiracılara 1000 TL devlet yardımı yapılıyor! Kira yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 1300 Personel alım ilanı yayınladı - 1300 Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak! İlan için başvuru şartları neler?
MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?
Whatsapp kapanıyor mu, kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp gizlilik güncellemesi içeriği ne?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Kişisel findeks kredi notu sorgulama e devlet 2021
Eskişehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Milletvekili maaşları ne kadar? Ocak 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.