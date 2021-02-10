İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu? haberinde Şubat 10 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:03
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Takip Et:

BİM Markete bu hafta katı meyve sıkacağı gelecek. Kiwi marka olan ürün 199 TL fiyattan müşterilere sunulacak. Uygun fiyatla sunulan ürün Cuma günü raflarda olacak. Ürünün özelliklerine bakıldığında üründe iki aşamalı sıkma özelliği bulunuyor. Daha yumuşak meyveler için ilk aşama ve daha sert meyveler ise ikinci aşamada sıkılabiliyor.

600 Watt motor güne sahip olan ürünün ayrıca 1,5 L posa haznesi yer alıyor. Ürün sıkılan meyvenin suyunu beraber satılan minik sürahisine aktarıyor ve buradan bardağa dolduruluyor.

Ürünün yorumlarına bakıldığında ürünün köpürtmesi ve zor temizlenmesi dışında meyveleri sıkma performansının iyi olduğu görülüyor. Ürün diğer katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KiwiBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MacBook batarya sorunu çözüldü
MacBook batarya sorunu çözüldü
Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı
Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı
Minecraft Dungeons toplam 10 milyon satışa ulaştı
Minecraft Dungeons toplam 10 milyon satışa ulaştı
İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?
İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Xiaomi Redmi'den yeni rekor
Xiaomi Redmi'den yeni rekor

Popüler Haberler

BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı
Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri
Doya Doya Moda Bahar Candan neden elendi, neden yok? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın programda neden yok, neden yayına çıkmadı, koronavirüse mi yakalandı?
Yaralı Kalbim 9.Bölüm fragmanı 11 Şubat 2021 Perşembe özeti
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Kaz Dağları nerededir? Kaz dağlarında ne oluyor? Ağaçları kim kesti?
İnstagram'ın beğeni sayılarını kapatılmasının ardından beğenileri görmek için yeni yöntem bulundu.
Okullar 24 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Dudullu Postası Betül kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Bekiroğlu hakkında bilgiler
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 A101'de satışı başladı
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.