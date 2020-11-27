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BİM ürünlerinden HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Gündemi bir süredir meşgul eden BİM ürünlerinden HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri neler? Alanlar memnun mu? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 27.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

27 Kasım 2020 Cuma 16:48
BİM ürünlerinden HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 27.11.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
HPBİM
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