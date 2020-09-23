İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?

BİM stoklarındaki Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisinin özellikleri, kullanım yöntemi, uygulanan vakumun neler için kullanacağı ve fiyatının ne kadar olduğu okuyucu tarafından merak edilmekte.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:29
BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?
Takip Et:

BİM mağazalarında bulunabilen, siyah noktalar için üretilmiş Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi ile siyah noktalarınızı giderme ihtimaliniz mümkün. Cihaz uyguladığınız bölgeye yoğun ve zararsız bir vakum uygulayarak gözeneklerin temizlenmesini sağlar. Polosmart vakumlu siyah nokta gidericisinin fiyatı ise: 50.00 Türk Lirasıdır. Sivilcelere uygulanması ise tavsiye edilmemektedir.

Cihaz Özellikleri:

*Kişinin cildine özel 3 farklı ayar; yağlı cilt, kuru ve karma,

*USB ile şarj edilebilme ve 40 dakika kullanım süresi,

*Uygulanacak yönteme göre 6 adet başlık,


*Kolayca taşınabilir,

*Kan dolaşımını hızlandırarak ve çoğaltarak cildinize daha canlı bir görünüm katar,

*Vakumlama özelliği ile cildin gözenelerinin içine işleyen siyah nokta, akne ve kiri rahatlıkla yok eder,

*Sağlıklı kullanım ise duş veya 5 dakikalık sıcak havlu uygulaması ardından kullanılması önerilmektedir ve cildiniz kuru ise kullanmamanız tavsiye edilmekte.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Polosmart Yüz Temizleme CihazıPolosmart Yüz TemizlemeBim Aktüel ürünlerBim Aktüel 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!
Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?
Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?
Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

Popüler Haberler

BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Asgari Ücret ile Çalışan kişilere zam müjdesi geldi!
23 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 23 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Gençliğim Eyvah dizisinin final sebebi! 5 Ekim'de ekranlara veda ediyor
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar, Sureler ve Tespihleri - 2019 Yılı Kadir Gecesi İbadetleri
Her Yerde Sen neden final yapıyor? Dizi final tarihi açıklandı!
2019 Yılı Cemâziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemâziyelevvel ayında hangi ibadetler yapılır?
Eser Yenenler Show neden yok, neden yayınlanmadı? TV8 EYS Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.