BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?

BİM mağazalarında bulunabilen, siyah noktalar için üretilmiş Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi ile siyah noktalarınızı giderme ihtimaliniz mümkün. Cihaz uyguladığınız bölgeye yoğun ve zararsız bir vakum uygulayarak gözeneklerin temizlenmesini sağlar. Polosmart vakumlu siyah nokta gidericisinin fiyatı ise: 50.00 Türk Lirasıdır. Sivilcelere uygulanması ise tavsiye edilmemektedir.

Cihaz Özellikleri:

*Kişinin cildine özel 3 farklı ayar; yağlı cilt, kuru ve karma,

*USB ile şarj edilebilme ve 40 dakika kullanım süresi,

*Uygulanacak yönteme göre 6 adet başlık,

*Kolayca taşınabilir,

*Kan dolaşımını hızlandırarak ve çoğaltarak cildinize daha canlı bir görünüm katar,

*Vakumlama özelliği ile cildin gözenelerinin içine işleyen siyah nokta, akne ve kiri rahatlıkla yok eder,

*Sağlıklı kullanım ise duş veya 5 dakikalık sıcak havlu uygulaması ardından kullanılması önerilmektedir ve cildiniz kuru ise kullanmamanız tavsiye edilmekte.