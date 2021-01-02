Bim Steelseries Arctis 1 kulaklık iyi midir? Kullanıcı yorumları neler?

BİM’de Satılacak Olan Steelseries Arctis 1 Kulaklık Alınır Mı? Kullanıcı Yorumları Neler?

BİM marketlerinde satışa sunulacak olan Steelseries Arctis 1 kulaklık 350 TL satış fiyatıyla müşterilere sunulacaktır. Bu kulaklık kablolu versiyonudur. Oyuncular kablosuz kulaklığı yaşanan gecikmelerden dolayı pek tercih etmiyorlar. Ancak Steelseries markası oyunculara özel olarak ekipman üretmekte olan orta sınıf bir marka olarak hizmet vermektedir.

Piyasada kaliteli bir oyuncu kulaklığı takribi 1000 TL civarında satışa sunulmaktadır. BİM marketlerinde satılacak olan Steelseries Arctis 1 kulaklık 350 TL fiyatla satılacaktır. Bu model kulaklığın normal fiyatı ise tam 650 TL’dir. Bu yüzden bu ürünü almak gayet mantıklıdır. Ürün piyasanın yarı fiyatıyla satılıyor.

Malzeme kalitesi olarak gayet iyi olan Steelseries Arctis 1 kulaklık, bir oyuncu için olmazsa olmaz bir şey olan kulaklık pedleridir. Bu üründe bulunan pedler, uzun kullanım sürelerinde kulağı ağrıtmamakla beraber terletmeyen bir yapıya sahiptir. Diğer önemli husus mikrofondur. Takım oyunlarında ses iyi şekilde ileten kristal berraklığında bir mikrofon gereklidir. Arctis kulaklık mikrofon konusunda da oldukça başarılıdır.

Steelseries Arctis 1 kulaklığın ses kalitesi de orta seviyede bir özelliğe sahiptir. Ürünün çıkardığı ses yüksek ancak pekte övünülecek bir kalitede değildir. Piyasadaki dandik kulaklıklarla kıyaslandığı zaman gayet iyi sonuçlar elde eden Steelseries Arctis 1 kulaklık oyuncular tarafından rahatlıkla alınabilir. Genel olarak fiyatının çok daha üstünde ses kalitesine sahip bir cihazdır. Steelseries Arctis 1 kulaklığın, Bass sesleri gayet iyi, midler orta, tizler ise kötü olarak bilinmektedir. Ancak 350 TL’ye bu kalite oyuncu kulaklığı bulmak imkansız denilebilir.

Steelseries Arctis 1 Kulaklık İçin Müşteri Yorumları

YouTube da izlerken kuşkuya düşmüştüm normal bir oyuncu kulaklığımı diye ama kullanınca tam bir fiyat performans ürün ayrıca kendisin 1000 lira daha fazla olan kulaklığın hoparlörünü kullanıyor (steelseries artics 7) nin eğer güzel ve orta fiyata bir kulaklık arıyorsanız bunu alın hata gidip başka kulaklıklara 500 600 tl vermeyin yazık ayrıca YouTube’da müzik için kullanılmaz bassları kötü diyorlardı ama alakası yok gayet iyi basları var.

Ürün mobil oyunlar için almıştım. Kutu açılımını yaptığımda çok sade parçalar beni karşıladı.3 parça sadece kulaklık, harici mic, pc uzatma kablosu. Kulaklığı elime aldığımda da aynı sadelik devam etti. Tasarım da gayet sade fakat etkiliydi. Kulaklığı saran nefes alabilen dokusunu hissettirdi. Sadece oyun değil müzik, film gibi platformlar için de kullanılabilirim mesajını verdi. Fakat max. ses düzeyi beni tam tatmin ettiği söylenemez. Kablo uzantısı direk bağlantı değil tak-çıkar olsaydı daha mantıklı olurdu. Bozulma kırılmalara karşı çözüm niteliğinde olurdu. Ses kasmadaki tatmin kârlığı yadsınamaz. Ses yalıtımı olarak mobilde %15 seviyelerine kadar çekiyor. Kafada öyle ağırda değil kesinlikle.3-4 saat sürekli kullanımda hafif bir kulak ağrısı oluşturdu.

Yukarıda ürün hakkında satın alan kişilerin yorumlarına yer verilmiştir. Steelseries Arctis 1 kulaklık orta segment bir kulaklık olmasına rağmen iş görür bir cihazdır.