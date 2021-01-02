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Bim Starcom grafik çizim tableti ne kadar? Grafik çizim tableti nerede kullanılır?

Türkiye'de binlerce mağazası bulunan Bim marketleri yeni aktüel ürünlerini yayınladı. Aktüel ürünler arasında fiyatı ile dikkat çeken Starcom grafik çizim tabletinin fiyatı ve nerede kullanıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:36
Bim Starcom grafik çizim tableti ne kadar? Grafik çizim tableti nerede kullanılır?
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Bim marketlerinde bu hafta aktüel ürünlerde Starcom Grafik Çizim Tabletini 229 TL ile satışa sunacak. Starcom Grafik Çizim Tableti, üzerine yaptığınız çizimleri ister usb kablo ile isterseniz bluetooth yardımıyla kablosuz bir şekilde anında bilgisayar ekranınıza yansıtabilirsiniz. İki saat içerisinde şarj olan tabletin yoğun kullanımlarda şarjı bir gün boyunca bitmiyor.

Starcom Grafik Çizim Tableti online eğitimde nasıl kullanılır?

Günümüzde önemi oldukça artan online eğitimlerde özellikle öğretmenlerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak grafik çizim tabletleri özel kalemi yardımı ile matematik derslerinde soru çözerken , şekiller çizerken, sayfa değiştirirken, resim yaparken kullanılabilir.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
BİMStarcom Grafik çizim Tableti
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