Bim Sgs akülü vidalama seti nasıl alınır mı? Bim Sgs akülü vidalama seti özellikleri

SGS marka akülü vidalama seti, 12V Lİ-ion batarya ile geliyor. Ürünün çift akülü olması avantajlı olsa da ev kullanıcıları için çok da gerekli olan bir şey değil. Kısa süreli işler için tek batarya yeterli oluyor. İkinci batarya için fazla ücret ödemeye gerek yok. Çünkü, bataryalar durdukça yıpranıyor ve ölüyor. Bim marketlerde satışa sunulan ürünün modeli SGS 5131 olarak piyasada geçmekte.

Bim marketlerde SGS akülü vidalama seti alınır mı?

Evet alınır. Çünkü, ürün intenet sitelerinde 265 TL civarında satılmakta. Bu tarz ürünlerin kalitesi ile güçleri benzerlik gösteriyor. İçinde yer alan piller fazla kaliteli değil fakat makine amatör kullanım için fazla yeterli ve güçlüdür. Yani, yapamayacağı tek iş beton delmektir. Beton kırmak haricinde evde her işinizi yapabilirsiniz. Ev kullanımınız için bütçeniz sınırlı ise bu ürün sizin için yeterli olacaktır. Boyutuna aldanmayın, 12V Li-ion makinesi nimh pilli makinalardan daha kibar ve güçlü oluyorlar.

SGS 5131 akülü vidalama setinin teknik özellikleri nelerdir?

LİON AKÜ

KADEMELİ HIZ

HIZLI ŞARJ

LED IŞIĞI

ÇİFT BATARYA

0-350 / 1300 RPM

SAĞ SOL VİDALAMA

1,5 AH LİON BATARYA

0,8-10 MM MANDREN SIKMA ARALIĞI

26 NM MAKSİMUM TORK

60-90 DK MAK. ŞARJ

Bim marketlerde satışa sunulan SGS marka akülü vidalama setine kullanıcıların yaptığı yorumlar

Bir hafta öncesinde bilinen bir markanın aynı özelliklere sahip böyle bir ürününü almıştım fakat yalpa yaptığından dolayı geri iade ettim ve yarı fiyatı ile bu ürünü aldım. İyi ki değiştirmişim çok güçlü ve sağlam ev işleri için fazlası ile yeterli bir ürün, pilleri boş geldi, bir saatte bir pilleri şarj oluyor. Ayrıca çantası da çok daha şık. Kaliteli bir cihaz. Hiç tereddüt etmeden bu ürünü alabilirsiniz. Bataryanın ölçümünü de yaptım, herhangi bir sıkıntı yok değerler doğru.

Akülü vidalama ile kısa süreli bir çalışma yaptım. Ev işleri için oldukça yeterli ve boyut açısından da yerde çalışmaya uygun bir ürün. Kutusu ile içeriği gerçekten oldukça iyi. Ne olduğu bilinmeyen faturasız ürünlerden almak yerine bu ürününün alınmasını gerçekten tavsiye ediyorum. İstanbul’da üretim yapan fabrika ile görüşme sağladım,, metal şanzumanı olduğunu söylediler. Çok memnun oldum. 12 volta sahip bir vidalama için oldukça güçlü. Evdeki işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Ev içinde kullanmak için kesinlikle tavsiye ediyorum. Önceden kardeşim başka bir yerden aynı cihazı almıştı, memnun kaldığı için tavsiye etti. Ben de bu ürünü Hepsiburada güvencesi ile Bim’den aldım. Birkaç aydır kullanıyorum ve memnunum.