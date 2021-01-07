İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07.01.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

07 Ocak 2021 Perşembe 14:24
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri
Takip Et:

Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.

Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ÜrünBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak

Popüler Haberler

Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
7 Ocak 2021 tarihinde Kalk Gidelim dizisi olacak mı? Kalk Gidelim dizisi neden ekranlarda yok?
En son Çukur'da oynayan Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli mi? Hazal Subaşı hangi dizide oynayacak?
İsteğe bağlı emeklilik şartları nelerdir, nasıl yapılır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde karakteri kim? Sezin Akbaşoğulları kim?
Arıza dizisi Ali Rıza'nın yeğeni Aslı kimdir? Sıla Gözüm
Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
7 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Devlet huzurevi ve yaşlı bakım evi başvuru şartları nelerdir? Huzurevi aylık fiyatları ve başvuru şartları
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Melike Ve Şahsiyet kimdir?
Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkıyor? Girişler ne zaman açılacak?
Türk-iş, Disk, Hak-iş ve Aksiyon-iş sendikalarının 2020 asgari ücret teklifleri
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021
Türk Telekom müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yöntemleri
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Ocak 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.