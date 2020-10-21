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Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları

Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:43
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
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Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.


Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:43
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Aktüel ÜrünBİM
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