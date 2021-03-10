Bim Polosmart parmak izli kilit nasıl, alınır mı? Bim Polosmart parmak izli kilit özellikleri

BİM aktüel marketlere gelecek olan çok kullanışlı Polosmart parmak izli asma kilit piyasada 90 TL satılırken BİM marketlerde 70 TL ile satılmaktadır. Öğrencilerin daha çok kullandığı bu kilit, yurt dolaplarında bavulda, evde açılmaması gereken yerlerde, kısacası birçok alanda kullanılmaktadır. Parmak izli okuyucu kilit USB ile şarj olmaktadır. Tek şarj ile 2 yıl kadar çalışabilen bu ürün uzun süreli kullanım için oldukça uygundur.

Parmağınızı birkaç kere kaydettikten sonra kullanılan asma kilit, parmağı koyar koymaz kilit açılmaktadır. Şarj kapağında lastik conta mevcuttur ve asla su geçirmez.





Polosmart akıllı kilit kullanıma uygun mu alınır mı?

Günlük olarak sürekli kullanıma uygun olan asma kilit, ihtiyacı olan kişiler için oldukça uygundur. Genellikle toplu yaşam alanlarına barınan kişiler Polosmart asma kilit ile rahatlıkla başkaları tarafından görülmesini istemediği eşyalarını kilitleyebilir. 70 TL fiyatı ile karşımıza çıkan bu ürün kişiden kişiye değişse de genel olarak kullanıma uygundur ve alınması gereken ürünler arasında yer alır.

Polosmart parmak izli asma kilit cihazının teknik özellikleri

Tek şarjda 3000’e kadar parmak izi okuma

Şarj süresi: 2 saat

180 mAh pil

2 yıl bekleme süresi

Çalışma sıcaklığı: -20 ˚C~+70 ˚C

Parmak izi tanıma teknolojisi

Geliştirilmiş çip teknolojisi

10 farklı parmak izini kaydedebilirsiniz

IP65 sayesinde, toza ve suya karşı dayanıklı





Polosmart parmak izli asma kilit nasıl şarj edilir?

Ürünün şarj edilebilmesi için kutu içerisinde çıkan mikro USB kablo ile şarj edilebilmektedir. Şarj işlemi için 5V/1A duvar şarjı kullanımı daha uygundur.

Şarj dolarken LED ışıklı kırmızı yanmaktadır. Ortalama şarj süresi 2 saattir.

Cihazı kullanmak için öncelikle parmaklarınızı temiz ve kuru tutmalı daha sonra kayıt yapmak için önce bir parmak gösterilmeli ve daha sonra cihaz kilidi açılır.

Parmak izinizi sensor kısmına götürerek 5 saniye boyunca basılı tutulmalı. Mavi ışık yanıp sönene kadar devam etmelidir. O sırada parmağını 10 kez basıp çekerseniz parmağınız kayıt altına alınır. Kısa bir süre parmak izi girme işlemi devam eder ve işlem tamamlandığında yeşil ışık yanmaktadır.

Farklı bir parmak izi kaydetmek için;

Parmak izi kayıt silme işlemi için;

Kilit açıkken sensör kısmına yeni ekleyeceğiniz parmağı tekrardan 5 saniye boyunca tutmalısınız. Farklı bir parmak izi işlemi için ilk başta yaptığınız parmak tanıtma işlemi sırasında yapılan işlemler yapılırsa ikinci parmak cihaza tanıtılır. Parmak tanıtmak için yine 10 kez basılı tutup çekilmeli ve yeşil ışık yanana kadar bu işlemi devam ettirmelisiniz.

Bu noktada eğer parmak izi silme işlemi yapacaksanız eğer tüm parmak izleri silinmektedir!

8 saniye kadar cihaza basılı tutarsanız eğer mavi ışık yanması sonrasında kırmızı ışığa döner. Yeşil ışık sabit yanmaya devam ettiği sırada ise tüm parmak izleri silinmektedir.