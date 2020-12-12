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BİM Marketde satılan HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve kullanıcı yorumları

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı BİM Marketde satılan HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve kullanıcı yorumları haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 12 Aralık Cumartesi 16:50 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:50
BİM Marketde satılan HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve kullanıcı yorumları
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 12.12.2020 16:50
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HPBİM
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