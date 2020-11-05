İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kasım 5 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:19
Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.


Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 05.11.2020 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ÜrünBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!

Popüler Haberler

Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
ATV Gençliğim Eyvah bitti mi, final yapacak mı?
Bim Fakir Vienta blender alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge BİM'de satışı başladı
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2020 vergi levhası kaç günde çıkar?
TYT Türk yayınını durdurdu!
Gram altın fiyatları güne nasıl başladı? 9 Temmuz Perşembe gram altın bugün kaç lira oldu?
Zümrüdü Anka dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Zümrüdü Anka dizi çekimleri hangi ilde?
Büyükşehirlere giriş ve çıkış izni nerden nasıl alınır? Girişler tamamen mi yasaklandı?
Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?
Ziraat Bankası mazot, tohum, gübre ve yem alımlarına faizsiz kredi 2020
Kömür, gıda, elektrik faturası yardımları ne kadardır, başvurular nasıl yapılır, yardımlar nasıl alınır?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2020
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2020 İSG devlet desteği alma işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.