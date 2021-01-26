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BİM market indirimli HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?

Gün geçmiyor ki BİM market indirimli HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 26.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 17:04
BİM market indirimli HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 26.01.2021 17:04
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HPBİM
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