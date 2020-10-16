İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...

BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 14:11
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Takip Et:

Bim marketlerinde oldukça ilgi çekecek bir süpürge satışa sunulmaktadır. Heifer akülü dik elektrikli süpürge 899 TL'ye satılacak. Ürünle ilgili bir incelemeyi yazımızda bulabilirsiniz. Ürünü alan ve kullananların deneyimlerini ve yorumlarını bekliyoruz. Dyson V11, son yıllarda büyük ilgi gördü. Dyson, turboşarjı sayesinde pratik kullanım sunar ve piyasadaki geleneksel elektrikli süpürgelerden çok daha iyi temizleme gücüne sahiptir. Ürünün dezavantajı 3000 TL fiyatıdır. Dyson'ı bütçesi olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Turbo şarjı sayesinde geleneksel elektrikli süpürgelere göre çok farklı bir atış gücü sunar.

Bir süpürgenin iyi temizlenmesi sadece yer çekimine değil, aynı zamanda halıdaki kiri ve kiri kazıma yeteneğine bağlıdır. Philips 2000 TL süpürge ile dyson v11 ile temizlediğim koltuğu temizlediğimde bir avuç kir çıktı ve öneğin kolunuzun rengi değişti.


Heifer markası bir Bimin sözleşmeli markasıdır. Kalite ortalama. Heifer akülü elektrikli süpürgemiz 160 W motor gücüne ve 2200 mAh bataryaya sahiptir. Teknik bilgileri atlarsak kataloğa göre 20-30 dakikalık bir yükleme süresi sunuyor. Bu sefer temizlik için yeterince kötü değil. Bu sefer ne kadar dayanması önemli. Bu noktada pil kalitesi ön plana çıkıyor. Bu süre 1 yıl sonra yarıya inerse sıkıntı başlayacaktır. Çünkü Lion ile çalışan bu ürünlerin bataryası bittiğinde, değiştirme maliyeti ürünün kendi fiyatına yakındır. Elektrikli süpürgemiz 4 saatte şarj olur. Dyson gibi, şarj cihazını duvara asıyoruz, ürünü prize takıp asıyoruz ve şarj oluyor. Motorumuz 2 aşamalı atış gücüne sahiptir.

Heifer kablosuz süpürge alınır mı?

Alınacağını sanmıyorum 900 TL az değil. Bu fiyata yüksek kaliteli kablolu bir elektrikli süpürge alabilirsiniz. Dyson ile karşılaştırmayın çünkü turboşarjlı bir kaputu yok, en iyi ihtimalle 400 kiloluk bir süpürgeyi çekiyor. Pilin kalitesi bilinmemektedir ve pil kapasitesi azalır azalmaz ürün kullanılamaz hale gelecektir. İyi bir çekim gücü için, böyle bir bütçeye sahip kablolu bir elektrikli süpürge almalısınız. Düşük bir bütçeyle mevcut olduğunu söylerseniz, kablosuz benim için önemli.



Son Güncelleme: 16.10.2020 14:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HeiferSüpürgeBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı
Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı
Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!
Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!
Spotify kapanmayacak! Türkiye'de temsilcilik açmayı onayladı
Spotify kapanmayacak! Türkiye'de temsilcilik açmayı onayladı
Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı!
Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklayacak? Kaç yıllık rezerv bulundu?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Kosgeb Kobi Beyannamesi nasıl doldurulur? Kobi beyannamesi doldurmanın en kolay yolu
2020 Rusya asgari ücret ne kadar?
Fox TV Sabah Sohbetleri programının sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş'ın hayatı
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2020
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri
SGK Ek 9 Formu nedir, nasıl doldurulur?
Jet Sosyete’nin Nerede Yayınlanacağı Belli Oldu Mu? Jet Sosyete’nin Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?
Halkbank internet ve mobil şubesi üyelik işlemleri nelerdir, nasıl üye olurum?
Kumar oynamanın cezası var mı, suç mu? Kumar oynamanın cezası nedir, ne kadardır?
MEB 2020 İl dışı yer değiştirme takvimi
Tavla plus hediye çip kazanma yöntemleri
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Göz kapağı estetiği ortalama fiyatları ne kadar? 2020
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.