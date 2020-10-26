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BİM market indirimli Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken BİM market indirimli Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. BİM market indirimli Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 26 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 12:20
BİM market indirimli Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı?
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Buhar Kazan Ütüler Nedir:

Diğer ütülerden farklı bir şekilde içeriğinde bulunan kazanında su kaynatılmakta ve boru aracılığı ile ütünün gövdesine gider. Bu tarz ütülerde ise buhar basıncı diğer ütülere bakıldığında çok daha fazladır. Buhar basıncının fazla olması da ütüleme işlemini hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Eğer evde ütülenecek çok fazla giysi çıkıyorsa kesinlikle buhar kazanlı ütü almalısınız.

Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü:

Fakir ürünleri genele bakıldığında kalite bakımından ortalama dereceye sahiptir. Fakir Verda Buhar Kazanlı ütü ise 2 L su alabilmekte ve çizilmez titanyum taban içermektedir. Modlarından biri olan sürekli buhar ile 5’ e kadar yükseltilebilen buhar basıncına sahiptir ve buharsız bir şekilde ütü yapılmasına da elverişlidir. Ütünün gövdesi ise klasik olarak satılan ütülerden daha küçüktür. Su kaçırması gibi bir sıkıntısı yoktur ama ısınması biraz geçtir. Kendi kendini temizleyebilen ütü ise fiyatına göre gayet başarılıdır ve performansı fiyatının üstündedir. Kullanıcılar ise genelde olumlu yorumlar yapmaktadır. Bim aktüel ürünler kapsamında satışa sunulan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü 499 Türk Lirasından satılacaktır.


 

 

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 12:20
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