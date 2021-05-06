İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart akü takviye şarj cihazı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart akü takviye şarj cihazı incelemesi ve kullanıcıların yorumları! haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 06.05.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:11
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart akü takviye şarj cihazı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Takip Et:

Bim’de Satılan Polosmart Akü Takviye Şarj Cihazı Özellikleri Ve Kullanıcıların Yorumları Neler?

BİM marketinde aktüel ürünler kampanyası içinde satılan Polosmart PSM50 akü takviye şarj cihazı 159 TL fiyatla satışa sunuluyor. Kendi sitesindeki fiyatı ise 350 TL olan ürün intenette de en düşük 322 TL’ye satılıyor. Herkes bu cihazın 159 TL’ye alınır mı ya da işe yarar mı gibi sorularına cevap arıyor.

Otomobillerin kışın aküsünün sabah kısımlarında marş basmaması durumunda akünün eskimiş olduğu öngörülmektedir. Genellikle elektrikçiler aküyü şarja bağlayarak çalıştırırlar ancak belirli bir süre sonra akü tekrardan sorun çıkartmaya başlar. Bunun nedeni de akünün içindeki kurşun plakaların erimesi sonucu bozulmasıdır. Tamiri mümkün olan bir değildir.

Otomobildeki akünün bozulmasının yanı sıra pek çok yapılan hatalardan dolayı yolda kalınabilir. Bunların bazıları ise, farların açık bırakılması veya müzik dinlenmesinden dolayı herhangi olur olmadık bir yerde yolda kalınabilir. Araçta takviye kablosu bulunması durumunda yardım etmeyi kabul eden herhangi bir araç sahibinden yardım istenebilir. Veya tamirci çağırılarak 100-150 TL arasında bir ücretle aküye takviye yaptırabilmek mümkündür. Bu gibi durumlarda yardıma koşan Polosmart PSM50 akü takviye şarj cihazı size birkaç marşlık bir güç sağlar. Yeni araçlarda takviye yapma işlemi sorunlar oluşturabilir. Bu cihaz aracılığıyla aküyü şarj ederek kullanmak mümkündür.

Polosmart PSM50 Akü Şarj Cihazının Çalışma Prensibi Nedir?

Polosmart cihaz içerisinde 7200mah kapasiteli li-ion pil bulunmaktadır. Bu pil ile akü şarj edilir. Bu alet normal taşınabilir şarj aleti gibi değildir. Cihaz tam 300-600A arasında akım verme özelliğine sahiptir. İçerisindeki kondansatör denilen parça akımı depolayarak yüksek akımın boşaltılması görevini üstlenir. Bu yüksek akımından dolayı araç marş basabilir. Bu cihazla ortalama 5 ila 8 kez akü şarj edip marş basılabilir.

Cihaz aküye bağlandığında araca marş basacak kadar akım verir. Ancak aküyü tamamen şarj edemez. Marş motoruna 5 ila 8 kez basacak gücü vermeye yarar. Marşın sayısı motorun sıcaklık soğukluğuna, aracın silindir hacmine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 1.6cc motora sahip bir araca sorunsuz bir şekilde marş bastırabilir. Ancak 6 silindirli 3 litre motora sahip bir araca marş bastırmak zor olacak Cihazın akü takviyesi dışında 5V 2A çıkışı sayesinde telefon ve diğer cihazlar şarj edilebilir. Cihazın üzerinde bulunan led aydınlatmada kullanılabilir.

Polosmart PSM50 Akü Şarj Cihazı İçin Müşterilerin Yorumları Neler?

Bu cihaz ile ilgili kısa ve öz bir yorum olarak; Polosmart PSM50 akü takviye cihazı 160 TL fiyatı sonuna kadar hak etmeyi başaran bir ürün. Aracınızda mutlaka bulundurun. Olmadık yerde ve zamanda hayatınızı kurtarabilir. Özellikle akü sorunu yaşıyorsanız mutlaka taşıyın. Hafif bir ürün, sadece takviye değil taşınabilir şarj aleti olarak işinize yarayacaktır. Sorun yaşayan insanlara yardım edebilirsiniz. Piyasa fiyatı yüksek olsa da BİM’deki fiyatı kaçırılmayacak kadar iyi. Ben daha önce almıştım şimdi bu fiyata yedek olarak 1 adet daha alacağım. İfadelerini kullandı

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilAküBİMPolosmart PSM50 Akü Şarj Cihazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Stonefly oyunu ne zaman çıkacak? Stonefly çıkış tarihi
Stonefly oyunu ne zaman çıkacak? Stonefly çıkış tarihi
PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları
PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bim ürünlerinden Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bim ürünlerinden Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?

Popüler Haberler

Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart akü takviye şarj cihazı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
SOS Colombia Nos Estan Matando ne demek, ne anlama geliyor?
Kalekim halka arz ne zaman, hangi bankalardan işlem görecek? Kalekim halka arz hisse kodu
Stranger Things'in 4. sezon fragmanı yayınlandı
Who Killed Sara? yeni sezon olacak mı? Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlıyor?
Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu
Gemi kaptanları nikah kıyabilir mi, nasıl kıyabilir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Canlı izle Chelsea Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Chelsea Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete açılacak? Yapımı hızla devam ediyor!
Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve meali : Diyanet Tefsiri
PTT adıma para yatmış mı? PTT kurum ödemeleri sorgulama
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.