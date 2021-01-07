BİM mağazalarında satılan Trust Mantis mikrofon alınır mı? Kullanıcıların yorumları neler?

BİM’de Satılacak Olan Trust Mantis Mikrofon Alınır Mı? Kullanıcıların Yorumları Neler?

BİM marketlerinde aktüel ürünler kampanyası kapsamında 149 TL’ye satılacak olan Trust Mantis mikrofon herkes tarafından araştırılıyor. Bu mikrofon online eğitim sürecinde kullanılabilir ancak gereksiz bir şey olacaktır. Ancak bilgisayarınızın mikrofonu kötüyse ucuz bir mikrofon olarak alınabilir. Trust Mantis mikrofon düşük bütçeli ve profesyonel yayıncılara uygun olarak geliştirilen bir üründür. Twtich, YouTube gibi canlı yayınlar için ve toplantılar için kullanılabilir.

Trust Mantis Mikrofonun Çalışma Mantığı Nedir?

Trust Mantis mikrofon bir odadaki bütün sesleri almak üzere tasarlanan bir mikrofondur. Sessiz bir odadaki bulunan bilgisayarın fan sesini bile iletebilecek özelliğe sahiptir. Kalabalık ortamda bulunulan toplantıda bile katılımcıların hepsinin sesini normal konuşurken bile iletebilir. Bu özelliğinin yanı sıra bu mikrofonda gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Sadece konuşmayı değil ortamdaki bütün sesleri iletebilmektedir. Eğer yayıncılıkla ilgilenen kişiler bu ürünü alacaksa aşırı derecede sessiz bir ortamda kullanması gerekecektir.

1149 TL fiyata alınabilecek nadir ürünlerden biridir demek doğru olacaktır. Mikrofonu yandan kullanıldığı zaman çok daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. Ürünün ses netliği oldukça iyidir. Bu fiyatıyla herhangi bir rakibi bulunmamaktadır.

Trust Mantis Mikrofonun Kullanıcı Yorumları Neler?

Ürünü satın alacak olan vatandaşlar bu ürüne önceden sahip olmuş olan kullanıcıların ürünle ilgili iyi ya da kötü yorumlarını araştırıyorlar.

İşte ürün hakkındaki yorumlar şu şekilde;

Mikrofon Gayet Kullanışlı ve Fiyatına Göre Mükemmel. Tek sıkıntısı tüm sesleri algılaması yani bundan önceki kullandığım snopy mikrofonda kendi sesimi bile algılamazken bu mikrofonda sokaktaki sesleri bile alıyor, düşünmeden alabilirsiniz.

Çok kaliteli gerçekten, video ya da ses kaydı yaptığınızda kendi nefesinizi pürüzsüz şekilde duyabilirsiniz. Mikrofonun önündeki yuvarlak aygıt gürültü önleyicidir, kendi sesiniz dışındaki gürültü kirliliğini önler, süper bir üründür.

Twitch yayınları için aldım. İlk olarak mikrofonu resimlerdeki gibi kullanmak yanlış. Benim tavsiyem pop filterı çıkartın ve yan tarafından düz bir şekilde konuşun sesiniz çok daha net gidecektir. Netlik olarak bu fiyata alınabilecek en iyi mikrofonlardan bir tanesi. Desi çok net ve temiz verebiliyor. Tek ve en büyük sıkıntısı arka sesleri fazla vermesi. Ne yaparsam yapayım arkadan gelen sesi engelleyemedim umarım bir yolu vardır. Yanlış anlamayın arkadan çok ses gelmiyor ama beklediğimden fazla olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında malzeme kalitesi falan gayet güzel. Eğer sesiz bir odanız varsa tavsiye ediyorum. Ama fan sesi falan varsa o sesi yok etmeniz sanırım mümkün olmayacak.