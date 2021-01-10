BİM mağazalarında satılacak olan Steelseries Rival 3 oyuncu mouse iyi mi? Steelseries Rival 3 oyuncu mouse özellikleri ve kullanıcı yorumları neler?

BİM’de 219 TL’ye Satılacak olan Steelseries Rival 3 Oyuncu Mouse Alınır Mı? Kullanıcıların Yorumları Neler?

Oyun oynamayı seven vatandaşlar normal fiyatı 319 TL’den az olmayan Steelseries Rival 3 oyuncu mouse’nun BİM mağazalarında 219 TL’ye satılacağını duymalarının ardından bu ürünün iyi ya da kötü olup olmadığını ve özelliklerinin neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Piyasada bu fiyat skalasında kalitesiz oyuncu Mouse modelleri bulunuyor fakat BİM mağazalarında satılacak olan Steelseries Rival 3 oyuncu Mouse kaçırılmaz bir üründür.

Steelseries Rival 3 Mouse Özellikleri Neler?

Oyuncu Mouse’nun özellikleri aşağıdaki resimde belirtilmiştir.

Mouse teknik bakımdan iyi özelliklere sahip. Hızı ve hassasiyeti profesyonel düzeyde. En küçük tepkiyi ekrana yansıtabiliyor. Sıradan mouse ile arasındaki farkı oyunlarca çok açık hissedebiliyorsunuz.

Mouse kutusu açılır açılmaz güzelliği ve özel bir ürün olduğunu sahibine belli ediliyor. Üzerindeki kaplamasıyla çok iyi bir tutuş ve hissiyat veren Rival 3 mouse malzemesi ve kalitesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Mouse kötü değil ama malzemesi üst düzey olduğu için göze batmayı başarıyor.

Üzerinde bulunan RGB ışıklarını kendi özel yazılımıyla değiştirmek kullanıcının kendi zevkine bırakılıyor. Bunun yanı sıra kendi yazılımıyla üzerinde bulunan 6 adet düğme de programlanabiliniyor.

Ağırlık konusunda çok ağır olmayan Rival 3 mouse alt kaydırma yataklarıyla pad’in üzerinde çok iyi kaymaktadır.

Rival 3 Dayanıklı Mı?

Rival 3 mouse ele oturan ve oyuncuların en çok ihtiyacı olduğu bu özelliği gayet iyi bir şekilde karşılıyor. Mouse kullanıma başlandığından ortalama 3 ila 4 saat içerisinde kendi kendini alıştırıyor. Kendi kendini sürekli tutturmak için üretilmiş bir Mouse diyebiliriz.

Herkesin merak ettiği konular arasında ürünün dayanıklılığı da araştırılıyor.

Kullanıcısının yorumuna göre; Çift yaylı mekanizması sayesinde tıklama hassasiyeti 3 yıldan beri değişmemiştir. Günlük aktif kullanılan Mouse için iyi bir deneyim olduğunu ve defalarca yere düşmesine ve üzerine kola dökülmesine rağmen ilk günkü gibi çalışan bir üründür. Mouse dayanıklılık konusunda üst seviyede olan bir üründür.

Steelseries Rival 3 Mouse Kullanıcı Yorumları Neler?

Rival 3 sahibi olan oyuncu ve normal kullanıcıların ürün hakkındaki yorumları ise;

Ürün gelir gelmez oyunda denedim. Büyük ele sahip olmama rağmen kendini yine de hissettiriyor. Ayrıca oyunlardaki performansı muhteşem. Yazılımı ile oyunlarda daha da eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Arkadaşlar ben ilk defa Mouse’a para veriyorum onun öncesi 20 30 TL’lik mouselar işimi görüyordu. Ne fark olabilir diye düşündüm aldım iyiki de almışım tıklama mükemmelliği hafifliği tasarımı çok güzel keyifle oyunlarımı oynuyorum tavsiyem bence alın verdiğiniz paranın fazlasını hak eden bir ürün piyasaya göre.

Yaklaşık 12 13 senedir oyun oynuyorum mouse cs pubg gibi fps oyunları oynamak için aldım lol de oynuyorum yanı her türlü eline oturan adam için çok güzel bır mouse dokusu biraz farklı tutarken insana bir hoş geliyor dümdüz plastik değil renkler RGB geçişler efsane yazılımından her şey ayarlanabiliyor mouse orta ve biraz büyük eller için çok ideal benim ellerim ortadan biraz daha büyük ama hiç sıkıntı yasamadım ilk alışma hangi mouse olursa olsun 2 3 saat için alışma süreci olur ele bir garip gelir ama sonrasında gerçekten ele güzel oturuyor fiyata gelince ben aldığımda 260 TL falandı şimdi bu fiyata değer mi pek bilmiyorum araştırıp buna muadil gelecek diğer ürünlere bakabilirsiniz ama ben çok beğendim aldım zamanki fiyatına değerdi alan kişiyi pişman edeceğini düşünmüyorum.

Mouse’u fps aim trainer gibi programlarda denedim eski mouse’um a4tech x7 idi ona göre daha seri ve %70 başarı artımı gösterdi. Bunun sebebi x7 yaklaşık 10 yıldır yoğun kullanımdaydı sanırım ölmüş artık.