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BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

BİM markete Cuma günü gelecek olan Kiwi marka katı meyve sıkacağı piyasaya göre oldukça uygun bir fiyatla müşterilere sunuluyor. Ürün 199 TL fiyatı ile Cuma günü raflarda olacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:54
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
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BİM Markete bu hafta katı meyve sıkacağı gelecek. Kiwi marka olan ürün 199 TL fiyattan müşterilere sunulacak. Uygun fiyatla sunulan ürün Cuma günü raflarda olacak. Ürünün özelliklerine bakıldığında üründe iki aşamalı sıkma özelliği bulunuyor. Daha yumuşak meyveler için ilk aşama ve daha sert meyveler ise ikinci aşamada sıkılabiliyor.


600 Watt motor güne sahip olan ürünün ayrıca 1,5 L posa haznesi yer alıyor. Ürün sıkılan meyvenin suyunu beraber satılan minik sürahisine aktarıyor ve buradan bardağa dolduruluyor.

Ürünün yorumlarına bakıldığında ürünün köpürtmesi ve zor temizlenmesi dışında meyveleri sıkma performansının iyi olduğu görülüyor. Ürün diğer katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:54
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BİMKiwi
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