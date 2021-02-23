BiM iPhone 12 Mini fiyatı ne kadar?

BİM mağazalarında Iphone 12 Mini satışa sunulmaktadır. 26 Şubat tarihinde BİM mağazalarında satışa başlanacak olan Iphone 12 Mini, almayı düşünen kişiler tarafından büyük ilgi gördü. Teknoloji ürünlerini satarak ilgi seviyesini artırmayı başaran BİM, bu sefer de ürünlerin arasına Iphone markasını ekledi. 64 GB Iphone 12 Mini başlangıç olarak 9.999 TL den satışa çıkarılıyor. Fakat bu fiyat BİM mağazalarında 8.975 TL olacak.

BİM Apple Iphone 12 Mini özellikleri

-5,4 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 piksel çözünürlüklü OLED Super Retina XDR ekran, 1200 nit’e kadar parlaklık

- Seramik Kalkan koruması

-5nm altı çekirdekli A14 Bionic işlemci

-64GB, 128GB, 256GB depolama seçenekleri

-Suya ve toza dayanıklılık (IP68)

-Çift SIM (nano + eSIM) kart desteği

-12MP geniş açılı (f / 1.6) kamera, 7P lens, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 fps’de 4K video kaydı, 240 fps’de Slo ‑ mo 1080p, 12MP 120 ° Ultra Geniş (f / 2.4) ikinci kamera, 5P lens

F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP TrueDepth ön kamera, Retina Flaş, 60 fps’de 4K video kaydı, 120 fps’de 1080p ağır çekim video

-FaceID yüz tanıma için TrueDepth kamera, Stereo hoparlörler

-131,5 × 64,2 × 7,4 mm; Ağırlık: 133 gram

-5G (alt ‑ 6 GHz), Gigabit sınıfı LTE, 802.11ax Wi ‑ Fi 6, 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GLONASS ile GPS

-MagSafe kablosuz şarj, 20 watt hızlı şarj, 2.227 mAh büyüklüğünde pil