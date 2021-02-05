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BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri

Okurlarımız tarafından merakla beklenen BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri haberinin tüm yeni gelişmeleri 5 Şubat 2021 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 17:04
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 05.02.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
HPBİM
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