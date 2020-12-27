İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

BİM HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve yorumları

BİM HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve yorumları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde, BİM HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 16:51
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve yorumları
Takip Et:

BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 27.12.2020 16:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HPBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

Popüler Haberler

Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
Ukrayna’da yaşam nasıl? Pahalı mı ucuz mu?
Güzel sanatlar liselerine kayıtlar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncular
Müge Anlı Güven Bana başvurusu nasıl yapılır? Yarışmanın formatı ve başvuru formu adresi
24 Nisan Cuma Sahur saat kaç ta, iftar saat kaç'ta? 2020 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! 24 Nisan il il sahur ve iftar saatleri
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?
Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?
Gain TV aylık abonelik ücretleri ne kadar olacak?
KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?
Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.