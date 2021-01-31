İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 17:04
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Takip Et:

BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 31.01.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HPBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!
Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun
Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?
Doing Good ve Concordia dizi konuları ne? GOT yapımcısından yeni dizi
14-16 Şubat 2020 hafta sonu en çok izlenen filmler hangileri oldu? Haftasonu gişe ve hasılat rakamları
Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı borcu ödenmezse uygulanacak prosedürler nelerdir?
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
TRT 2 Şubat 2021'de yayınlanacak sinema filmleri neler? TRT 2'de hangi filmler yayınlanacak? 28 günde 28 film geliyor
Netflix We Are: The Brooklyn Saints 1. sezon konusu nedir?
Yasak Elma Şahika ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor?
Messi’nin kontratı nasıl? Messi Barcelona'dan ne kadar kazanıyor?
Abdulkadir Parmak neden oyundan çıktı, sakatlığı ne?
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.