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BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop ürün yorumları ve incelemeleri

BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop ürün yorumları ve incelemeleri haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 01.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 15:37
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop ürün yorumları ve incelemeleri
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BİM Marketler tarafından gelecek hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında bazıları ön plana çıkıyor. Aktüel ürünler arasında HP markalı dizüstü bilgisayarın 4499 TL üzerinden satışa sunulacağı görülüyor. Ryzen 3250u işlemciye sahip olan bilgisayar kapsamında 128 GB SSD harddisk ve 4 GB RAM’e yer verildiği görülüyor. Ticari olarak ülkemizde satışı bulunmayan bilgisayarın emsallerine bakıldığında aynı işlemciye sahip olan HP modellerine bakıldığında en az 5.000 TL fiyatla satıldığı görülüyor. Buna bağlı olarak bilgisayarın oldukça uygun bir fiyat üzerinden satıldığını anlaşılıyor.

BİM HP Notebook Donanımsal Özellikler

  • Ekran çözünürlüğü 1366 x 768
  • 4gb DDR4 ram
  • USB 3.1 port
  • Pil süresi 10 saate kadar
  • Vega 3 grafik işlemci ekran kartı

HP Notebook Hakkında Yorumlar

Geçtiğimiz senelerden AMD işlemcilere karşı bir önyargı bulunsa bile dev firmanın yeni nesil işlemcilerinde oldukça başarılı olduğu teknolojiyi yakından takip edenler tarafından bilinmektedir. Buna bağlı olarak işlemci açısından herhangi bir kaygı oluşmasına gerek olmamaktadır. Diğer yandan 10 saate kadar pil ömrünün sunulduğu dizüstü bilgisayarda bu sürenin ortalamanın çok üstünde olduğu görülüyor. Pil açısından son derece başarılı bir iş ortaya konduğu söylenebiliyor. SSD diske yer verilen bilgisayarda işlemlerin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği, hatta bilgisayarın sadece 15 saniye içinde açıldığı ifade ediliyor. Vega 3 grafik işlemci de piyasada bulunan ekran kartlarına göre ortalama bir konumda bulunuyor. Bu grafik işlemcisi sayesinde pek çok oyun sorunsuz olarak oynanabileceği gibi yüksek donanım isteyen oyunlarda problem yaşanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Vega 3 ekran kartı ile birlikte CS GO, Warband, LoL ve bu seviyelerde sistem isteyen oyunların rahatlıkla oynanabileceği öne sürülüyor. 4 GB RAM kapasitesi de yine ortalama seviyede bir deneyim yaşanmasına olanak veriyor. Bilgisayarın kullanıcıları RAM konusunda bilgisayarın çoğu zaman yeterli olduğunu ancak kimi zaman ufak tıkanmalar yaşanabildiğini dile getiriyorlar. Bu gibi tıkanmaların yaşanmasının istenmemesi halinde bir 4GB daha RAM takviyesi yapılabileceğini söylüyorlar



Son Güncelleme: 01.12.2020 15:37
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Anahtar Kelimeler:
LaptopDizüstü BilgisayarNotebookBİMHP
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