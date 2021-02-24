İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk aşı Bakan Ziya Selçuk'a yapıldı
Son Dakika
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk...
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...

BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 24 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları
Takip Et:

BİM Marketler tarafından gelecek hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında bazıları ön plana çıkıyor. Aktüel ürünler arasında HP markalı dizüstü bilgisayarın 4499 TL üzerinden satışa sunulacağı görülüyor. Ryzen 3250u işlemciye sahip olan bilgisayar kapsamında 128 GB SSD harddisk ve 4 GB RAM’e yer verildiği görülüyor. Ticari olarak ülkemizde satışı bulunmayan bilgisayarın emsallerine bakıldığında aynı işlemciye sahip olan HP modellerine bakıldığında en az 5.000 TL fiyatla satıldığı görülüyor. Buna bağlı olarak bilgisayarın oldukça uygun bir fiyat üzerinden satıldığını anlaşılıyor.

BİM HP Notebook Donanımsal Özellikler

  • Ekran çözünürlüğü 1366 x 768
  • 4gb DDR4 ram
  • USB 3.1 port
  • Pil süresi 10 saate kadar
  • Vega 3 grafik işlemci ekran kartı

HP Notebook Hakkında Yorumlar

Geçtiğimiz senelerden AMD işlemcilere karşı bir önyargı bulunsa bile dev firmanın yeni nesil işlemcilerinde oldukça başarılı olduğu teknolojiyi yakından takip edenler tarafından bilinmektedir. Buna bağlı olarak işlemci açısından herhangi bir kaygı oluşmasına gerek olmamaktadır. Diğer yandan 10 saate kadar pil ömrünün sunulduğu dizüstü bilgisayarda bu sürenin ortalamanın çok üstünde olduğu görülüyor. Pil açısından son derece başarılı bir iş ortaya konduğu söylenebiliyor. SSD diske yer verilen bilgisayarda işlemlerin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği, hatta bilgisayarın sadece 15 saniye içinde açıldığı ifade ediliyor. Vega 3 grafik işlemci de piyasada bulunan ekran kartlarına göre ortalama bir konumda bulunuyor. Bu grafik işlemcisi sayesinde pek çok oyun sorunsuz olarak oynanabileceği gibi yüksek donanım isteyen oyunlarda problem yaşanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Vega 3 ekran kartı ile birlikte CS GO, Warband, LoL ve bu seviyelerde sistem isteyen oyunların rahatlıkla oynanabileceği öne sürülüyor. 4 GB RAM kapasitesi de yine ortalama seviyede bir deneyim yaşanmasına olanak veriyor. Bilgisayarın kullanıcıları RAM konusunda bilgisayarın çoğu zaman yeterli olduğunu ancak kimi zaman ufak tıkanmalar yaşanabildiğini dile getiriyorlar. Bu gibi tıkanmaların yaşanmasının istenmemesi halinde bir 4GB daha RAM takviyesi yapılabileceğini söylüyorlar



Son Güncelleme: 24.02.2021 15:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LaptopDizüstü BilgisayarNotebookBİMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify'da CD kalitesinde müzik dinleme dönemi geliyor: Spotify HiFi
Spotify'da CD kalitesinde müzik dinleme dönemi geliyor: Spotify HiFi
WhatsApp onay yoksa kullanım izni de yok!
WhatsApp onay yoksa kullanım izni de yok!
Hassas içerik kısıtlaması neden devreye girer?
Hassas içerik kısıtlaması neden devreye girer?
Fotoğraf çekimi için en iyi kamera ve video uygulamaları
Fotoğraf çekimi için en iyi kamera ve video uygulamaları
Huawei katlanabilir telefonu Mate X2 fiyatı ve özellikleri
Huawei katlanabilir telefonu Mate X2 fiyatı ve özellikleri
Apple 3. nesil AirPods'un görüntüsü sızdırıldı!
Apple 3. nesil AirPods'un görüntüsü sızdırıldı!

Popüler Haberler

BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları
Survivor yarışmacısı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek hakkında bilgiler
Şeref Bey dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
SGK hangi estetik operasyonları karşılar? Meme küçültme, Burun estetiği ve Genital Estetik operasyonları için şartlar nelerdir?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik faturası desteği sorgulama
Tik Tok takipçi kasma ve arttırma yolları nelerdir?
Bim'de satılan Meizu M6 cep telefonu nasıl? Alınır mı? Meizu M6 inceleme ve yorumlar
Özel kanallar yapımcılara karşı birlik oldu! Tarihte bir ilk
İstanbul minibüs, dolmuş indi bindi ücretleri ne kadar oldu? 2021 Taksimetre açılışı kaç tl oldu?
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Araç ruhsatı kaybolursa ne yapılmalı? Yeni araç ruhsatı kaç günde gelir?
Altın ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Show TV canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.