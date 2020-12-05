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BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları haberi ile ilgili en yeni detaylar 5 Aralık 2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:16
BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları
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Bim marketlerinde oldukça ilgi çekecek bir süpürge satışa sunulmaktadır. Heifer akülü dik elektrikli süpürge 899 TL'ye satılacak. Ürünle ilgili bir incelemeyi yazımızda bulabilirsiniz. Ürünü alan ve kullananların deneyimlerini ve yorumlarını bekliyoruz. Dyson V11, son yıllarda büyük ilgi gördü. Dyson, turboşarjı sayesinde pratik kullanım sunar ve piyasadaki geleneksel elektrikli süpürgelerden çok daha iyi temizleme gücüne sahiptir. Ürünün dezavantajı 3000 TL fiyatıdır. Dyson'ı bütçesi olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Turbo şarjı sayesinde geleneksel elektrikli süpürgelere göre çok farklı bir atış gücü sunar.

Bir süpürgenin iyi temizlenmesi sadece yer çekimine değil, aynı zamanda halıdaki kiri ve kiri kazıma yeteneğine bağlıdır. Philips 2000 TL süpürge ile dyson v11 ile temizlediğim koltuğu temizlediğimde bir avuç kir çıktı ve öneğin kolunuzun rengi değişti.

Heifer markası bir Bimin sözleşmeli markasıdır. Kalite ortalama. Heifer akülü elektrikli süpürgemiz 160 W motor gücüne ve 2200 mAh bataryaya sahiptir. Teknik bilgileri atlarsak kataloğa göre 20-30 dakikalık bir yükleme süresi sunuyor. Bu sefer temizlik için yeterince kötü değil. Bu sefer ne kadar dayanması önemli. Bu noktada pil kalitesi ön plana çıkıyor. Bu süre 1 yıl sonra yarıya inerse sıkıntı başlayacaktır. Çünkü Lion ile çalışan bu ürünlerin bataryası bittiğinde, değiştirme maliyeti ürünün kendi fiyatına yakındır. Elektrikli süpürgemiz 4 saatte şarj olur. Dyson gibi, şarj cihazını duvara asıyoruz, ürünü prize takıp asıyoruz ve şarj oluyor. Motorumuz 2 aşamalı atış gücüne sahiptir.

Heifer kablosuz süpürge alınır mı?

Alınacağını sanmıyorum 900 TL az değil. Bu fiyata yüksek kaliteli kablolu bir elektrikli süpürge alabilirsiniz. Dyson ile karşılaştırmayın çünkü turboşarjlı bir kaputu yok, en iyi ihtimalle 400 kiloluk bir süpürgeyi çekiyor. Pilin kalitesi bilinmemektedir ve pil kapasitesi azalır azalmaz ürün kullanılamaz hale gelecektir. İyi bir çekim gücü için, böyle bir bütçeye sahip kablolu bir elektrikli süpürge almalısınız. Düşük bir bütçeyle mevcut olduğunu söylerseniz, kablosuz benim için önemli.



Son Güncelleme: 05.12.2020 14:16
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Anahtar Kelimeler:
HeiferSüpürgeBİM
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