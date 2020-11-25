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Bim Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl alınır mı? Arnica Cyclone elektrikli süpürge inceleme ve yorumları

Birçok kişinin merak ettiği Bim Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl alınır mı? Arnica Cyclone elektrikli süpürge inceleme ve yorumları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak Bim Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl alınır mı? Arnica Cyclone elektrikli süpürge inceleme ve yorumları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:59
Bim Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl alınır mı? Arnica Cyclone elektrikli süpürge inceleme ve yorumları
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Bim Anica Süpürge Özellikleri

Enerji Sınıfı / Halıda Çekiş Sınıfı / Sert Zeminde Çekiş Sınıfı: A / D / A

Motor Gücü : 750 W

Ses Seviyesi: 75 dB

Süpürge Türü: Toz Torbasız

Toz Hacmi: 2 L

Bu teknik fonksiyonlar markadan markaya değişir ve belirli bir standart yoktur. Bu marka 750W 100W çekim gücü sağlarken, başka bir marka 150W'lık 500W motor gücü sağlıyor. Bu nedenle, bu watt şeyinden çok hoşlanmayın. Sadece çok az markanın çekici değeri vardır. Philips ve Miele marka elektrikli süpürgeler kullanmanızı tavsiye ederiz. Özellikle toz torbalı elektrikli süpürge, yerçekimi ve sağlık açısından daha iyidir.

Cyclone süpürge tavsiye eder miyim?

Yerçekimi dolduğunda, siklon düşecek ve boşalırken tüm tozu emecektir. Eski kirler sürekli olarak kabında sofra takımı oluşturur ve tamamen temizlenmez. Tek kullanımlık bir toz torbası daha sağlıklıdır. Bimde torbalı Miele C1 elektrikli süpürge 599 TL olarak fiyatlandırılıyor ve bu elektrikli süpürgeyi şiddetle tavsiye ediyorum.


Bu, gerçek Alman kalitesine sahip bir ömür boyu elektrikli süpürgedir. Anica elektrikli süpürgeler, malzeme kalitesi ve uzun ömür açısından ucuz hissediyor. Fiyat buna değmez, ancak döviz kurları nedeniyle bu fiyatın altında bir elektrikli süpürge bulmak zor. Acil bir elektrik süpürgesine ihtiyacınız varsa lütfen satın alın ama mümkünse Miele markalı ürünleri bekleyin derim.

Bim Anica süpürgeye kullanıcılardan gelen yorumlar

Yorumların çoğu olumsuz, ancak bazı insanlar bundan memnun. Tatmin edici incelemeler eklemenin yanı sıra, elektrikli süpürgeler hakkında olumsuz incelemeler de dahil olmak üzere incelemelerin ağırlığını da artırdık. Sonuç olarak, kullanıcılara göre bu temizleyici çok iyi değil, çok da kötü değil.

Geçen Mart ayında, bu mükemmel ürünü "Hepsi Burada" dan satın aldık. Asla almanızı önermem. Süpürgenin emiş gücü çok düşük. Bu nedenle, test etmeden almayın. Şimdiye kadar kullandığımız en kötü süpürge. İyi yorumlar yapanlara aldanmayın. Test ettiğinizden emin olun.

Ürünü kullanmanın ikinci aşamasında, emiş gücü önemli ölçüde düştü. Hortumun tıkalı olup olmadığını kontrol ettik, ancak tıkalı değildi, plastiğin kalitesi çok zayıftı, aynısı metal parçalar için de geçerliydi, teleskopik boru, dokunduğu her yerde boyanmış ve çizilmiştir.

Emiş gücü ve malzeme kalitesi açısından halen benzer ürünler arasında yer almaktadır. Kesinlikle almanızı önermiyorum! İntenetten ilk defa bu kadar çok ürün satın aldım, bir ürünü inceliyorum, kötü bir ürün halısını kaldırdım veya sert zeminde daha fazla toz birikti.

Ürünü ilk aldığımda güzel görünüyordu ve halıya yapışmıştı. Birkaç ay sonra ise süpürme kafası çıkmaya başladı. Her zaman elimle tutarak süpürmeye başladım. Sonra emiş gücü azaldı. Bir şey sıkışmış mı göremedim. Yıkadım çünkü arkadaki filtre kirliydi.

Çok ilginç. Olumlu yorumlar okudum ve aldım. Ürünü kullandıktan kısa bir süre sonra yani toplamda 3 veya 4 kez kullandım, asla tavsiye etmem, ses yükseldi, makine düzgün çekmiyor.

Yaklaşık 5 aydır kullandım. Öncelikle çok memnunum. Çöp kutusunu boşalttığınızda, iyi süpürdüğünü göreceksiniz. İlk günkü gibi çekime devam etti. Tekerlekli uç kapakları biraz hareket edecek, bu daha ince olacak şekilde tasarlandıklarında harika olurdu. Anica'yı seçtim çünkü önceliğim uygun fiyatlar. Diğer pahalı ürünlerle karşılaştırırsanız (başka yerde kullanma fırsatım oldu), ses daha küçük olacak ve makinenin uzaktan kumandası kısa sürede zarar görecektir. Filtre hızla tıkanır. Yani toplamda 9/10 veriyorum. Çünkü süpürge kafası çok kalın.

Pahalı ürünler almak yerine kaliteli ürünleri uygun fiyata satın aldım. Açma kapama şalterinin filtresini çıkarmak çok kolaydır, yeri ve toz haznesini taşımak çok kolaydır ve zarar vermek diğer elektrikli süpürgeler kadar kolay değildir. Ek olarak, filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde, otomatik granülden bir polen filtresi satın alınabilir ve polen filtresi de aynısını yapabilir, böylece daha ucuz olabilir.  Çekimde çok iyi bir makine diyebilirim.



Son Güncelleme: 25.11.2020 16:59
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