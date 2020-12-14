Bim Anker A3331 kablosuz kulaklık özellikleri ve ürün incelemesi

Anker firması kaliteli ürünü ucuz fiyatlarla piyasaya sunmasıyla herkesi cezbetmektedir. Aksesuarlarda dikkat çeken ürünleri olan Anker şimdiyse A3331 kablosuz kulaklık ile Bim mağazalarında yerini alacak. Kulaklığın ismi Soundcore vortex diye geçmektedir. Piyasa fiyatı 350 Lira olan kulaklık kullanıcı deneyimine göre epey başarılı.

Kulaklığın teknik özellikleri şu şekilde:

20 saat şarj süresi

On-the-Go Çağrı



3.5 mm kablolu : 16Hz-40Khz

Kablosuz Bluetooth: 20Hz-20Khz

24 Ay Yetkili Distribütör Garantisi

Anker A3331 Alınır Mı?

Kafa bantlı olan kulaklıklar baş ve kulak ağrısı yapmaktadır. Anker bu sorunu sünger kullanarak çözmüş. Bu sayede uzun süre baş ağrısı olmadan kulaklıkla vakit geçirebilirsiniz. Ses kalitesiyse standart kulaklıklara nazaran daha iyi ve bass konusunda mükemmel durumda denilebilir. Uzun süre dayanan pili, kaliteli malzemeler ve kablosuz olması ile gerçekten 250 Lirayı hak eden bir ürün. Eğer kulaklık alacaksanız bu ürünü kaçırmamalısınız.

Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Malzemenin kalitesi birinci sınıf seviyededir, kullanımı çok rahattır ve her kafaya uyar. Ses seviyesi orta ve üst aralıkta da çok iyidir, ancak bas şarkıları dinliyorsanız tatmin edici olmayabilir. Sessiz bir ortamdaysanız son ses ile dışarıya ses çıkarır, biraz kalabalık bir ortamda dışarıda çıkardığı sesin rahatsız edici olmadığını düşünüyorum. Tek eksik nokta ürünün ağırlığı olabilir. Taşıma Çantası şaşırtıcı derecede yüksek kalitede. Bu çantayla kullanırsanız asla zarar görmeyeceğini düşünüyorum.