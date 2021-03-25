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BİM Amazfit Band 5 fiyatı ve özellikleri

Xioami'nia lt markası konumunda olan Huami ülkemizde yeni akıllı bileklik modelini satışa çıkardı. Amazfit Band 5 adlı cihazın özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. İşte Huami'nin yeni model akıllı bilekliği ile ilgili detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 17:39
BİM Amazfit Band 5 fiyatı ve özellikleri
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Xiaomi markasının alt markası olarak bilinen Huami, yeni akıllı bileklik modelini ülkemizde piyasaya sürdü. Amazfit Bnad 5 adı ile satış olan ürünün Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu. İşte Xiaomş'nin yeni akıllı bilekliği Amazfit Band hakkında detaylar...

Amazfit Band 5 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Mi Band 5 İle benzer özelliklere sahip olan Amazfit Band 5 1.1 inç büyüklüğünde AMOLED ekran paneline sahip. Akıllı bileklik 11 farkl spor modu ve 45'ten fazka ekran arayüzü ile kullanıcılara iyi bir özellik sunuyor. 5 ATM basınca kadar suya karşı dayanaklı olan ürün, kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor.

Cihazda 125 mAh bir batarya bulunuyor. Kullanıcılar bu sarj ile 15 güne kadar kullanım yapabiliyorlar. Cihazda uyku takibi, adet döngüsü takibi, stres takibi, nefes egzersizi gibi pek çok özellik bulunuyor. Chazın ülkemizdeki fiyatı ise 329 TL şeklinde oldu. Beklentilere göre tuzlu bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım cihaz satışlarda rağbet görecek mi?



Son Güncelleme: 25.03.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
AkıllıBileklik
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