BİM Amazfit Band 5 fiyatı ve özellikleri

Xiaomi markasının alt markası olarak bilinen Huami, yeni akıllı bileklik modelini ülkemizde piyasaya sürdü. Amazfit Bnad 5 adı ile satış olan ürünün Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu. İşte Xiaomş'nin yeni akıllı bilekliği Amazfit Band hakkında detaylar...
Amazfit Band 5 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Cihazda 125 mAh bir batarya bulunuyor. Kullanıcılar bu sarj ile 15 güne kadar kullanım yapabiliyorlar. Cihazda uyku takibi, adet döngüsü takibi, stres takibi, nefes egzersizi gibi pek çok özellik bulunuyor. Chazın ülkemizdeki fiyatı ise 329 TL şeklinde oldu. Beklentilere göre tuzlu bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım cihaz satışlarda rağbet görecek mi?
Son Güncelleme: 25.03.2021 17:39