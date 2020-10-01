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BİM aktüel ürünü Fakir Warmy özellikleri nelerdir?

BİM aktüel kampanya dahilinde bulunan Fakir Warmy' nin özelliklerinin neler olduğu, ne kadar elektrik harcadığı, kaç farklı ayarlama ile çalışabildiği ve tehlikesinin bulunup bulunmadığı okuyucular tarafından merak ediliyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:15
BİM aktüel ürünü Fakir Warmy özellikleri nelerdir?
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BİM’ in aktüel ürünleri kampanyaları çerçevesinde 139 Türk Lirasından Fakir markasının ürettiği fanlı ısıtıcı BİM marketlerinde yerini alacak. Ürünün normal satış fiyatı ise 210 Türk Lirasıdır. Fakir Warmy adı altında üretilen ısıtıcının özellikleri ise; 2000 Vat gücüne çıkabilmekte, 2 farklı ısı ayarlaması ve 3 farklı hız ayarı bulunmakta. Isı aşamalarında 1’ inciye alındığında 1000 Vat gücü ile çalışan makine ısıyı 2’inci aşamaya çıkarttığınız zaman ise 2000 Vat olarak çalışmakta ve 2000 Vatı geçmemektedir. Fakir ısıtıcı 1 saat içerisinde tam güç çalışırsa 1.5 Türk Lirası harcıyor, eğer gece vakti çalışmakta ise 1 Türk lirası harcamaktadır. Üründe ekonomik ayarlaması da bulunmaktadır. Üründe kullanılan malzemeler kalitelidir ve bu nedenle tehlikesi bulunmamaktadır.


Öte yandan piyasada 50 Türk Lirasına kadar ucuzlayan fanlı ısıtıcı satılmakta, ama kullanılan malzemenin ucuz olmasından dolayı aşırı derecede tehlike yaratmaktadır. Büyük bir felaketten kaçınmak için ise ilk olarak alacağınız ürünün TSE belgeli olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Eğer TSE belgesi bulunmuyorsa almamanız şiddetle tavsiye edilir. Fanlı ısıtıcılar küçük odalar için çok kullanışlıdır. İstediğiniz odayı kısa bir sürede ısıtabilirler.

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 15:15
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