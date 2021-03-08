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BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?

BİM aktüel ürünler kapsamında müşterisiyle buluşacak olan Piranha sese duyarlı ortam aydınlatıcı; kullanıcısına bir şey oynarken veya izlerken alabileceği en güzel atmosferi sergilemek üzere piyasaya sürülen bir araçtır. Peki BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ortam aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?

08 Mart 2021 Pazartesi 03:51
BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?
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BİM’de aktüel ürünler kapsamında piyasaya gelecek ve müşteriler ile buluşacak olan Piranha marak sese duyarlı ambiyans aydınlatma seti 50 Türk lirasından işlem görecek. Ürün 4 tane 22 cam led şeritten oluşmakta. USB aracılığı ile güç alan ürün kumanda ile kontrol edilebiliyor, rengi değiştirilebiliyor. Ürünün en ilgi çekici özelliklerinden biriyse sesinize göre renk tepkisinde bulunması. Yüksek ses, kısık ses gibi farklı ses durumlarında led ışığının rengi de değişiyor. Philips ambilight televizyonlarına aşinaysanız televizyonun arkasında bulunan ışığın sahne kapsamında değişik renklerde yandığını da bilirsiniz.

 

 

Bu özelliği ile karanlık bir oda içerisinde birbirinden farklı atmosfer ve görüntü oluşturabiliyor. Buna benzeyen bir görüntü yakalayabilmek içinse bu ürünün alınabileceği bilinmelidir.

 

Lakin ürünü en çok oyun oynayan bireylere tavsiye etmekteyiz. RGB teknolojili ışıklandırmalardan yararlananlar için monitörün arkasına konulduğunda harika bir atmosfere ulaşılabilir.

 

Her televizyonun arkasında usb çıkışı yer almakta. Aynı şekilde bilgisayarlarda da bu teknoloji bulunuyor bu nedenle bağlanması aşırı derecede kolay. Bu ürün için 50 Türk lirasına alınabilecek harika bir oyuncak açıklamasında bulunabiliriz. Peki asıl soru… Alınır mı? Detaylı bir araştırma kapsamında ürün kesinlikle alınabilir. Birden fazla amaç ve dekore üzerine de ürün kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:51
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BİMBim Aktüel ürünlerLedPiranhaPiranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatıcı
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