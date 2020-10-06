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BİM aktüel Hometech Alfa 10TM tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları

Bim aktüel ürünleri kapsamında 16 Ekim Cuma günü satışa sunulacak olan Hometech Alfa 10TM tablet özelliklerinin neler olduğunu, normal piyasa değeri ve BİM aktüel satış fiyatlarındaki karşılaştırmayı ve ürünün EBA uygulamasından yararlanacak olan öğrenciler için uygun olup olmadığı hakkındaki detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 23:30
BİM aktüel Hometech Alfa 10TM tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
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BİM aktüel ürünleri çerçevesinde satışa sunulacak olan 10.1 inç ekran Hometech Alfa 10TM tabletleri 749 Türk Lirasından raflardaki yerini alacak. Ürünün 3G sim kartlı modeli ise normal piyasalarda 1250 Türk Lirasından satılırken, Türkcell mağazaları ve intenet sitesinde 999 Türk Lirasıdır. Piyasaya bakıldığında özelliklerine göre fiyatı gayet iyi. Ürünün performansı hakkında ise orta derece denilebilir. EBA uygulamasından yararlanmak isteyen öğrenciler için ise gayet kullanışlıdır. Tabletin özellikleri ise:

*3 gigabayt bellek kartı,

*32 gigabayt normal hafıza ve ek olarak takılabilmesi için sd kart girişi,

*5000mah pil ve şarj ömrü,

*2 megapiksel ön kamera ile 5 megapiksel arka kamera,


*10.1 inç 1280 x 800 çözünürlük sunan ekranı,

*4.0 versiyonunda Bluetooth.

*Ürünün işletim sistemi ise MTK 8231, 4 çekirdekli işlemcidir.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:30
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