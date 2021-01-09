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Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?

Günümüzde insanlar, birbirleriyle iletişimi cep telefonu ile sağlar hale gelmiştir. Durum böyle olunca da, bizi arayan, mesaj atan ancak telefonumuzda kayıtlı olmayan numaraların kime ait olduğunu öğrenmek istiyoruz. Peki, bu numaralarını nasıl öğrenebiliriz? İşte detaylar...

09 Ocak 2021 Cumartesi 08:07
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
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Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve insanlar arasındaki iletişimin cep telefonuna taşınmasının ardından, merak edilen bazı sorular oluştu. Cep telefonumuzda tanıdığımız birçok kişinin numarası kayıtlı ve o kişilerden herhangi bir arama veya mesaj geldiğinde kimin olduğunu biliyoruz. Ancak, cep telefonumuzda numarası kayıtlı olmayan bir kişiden çağrı veya mesaj aldığımızda, o kişinin kim olduğunu merak ediyoruz. Peki, bunu nasıl öğrenebiliriz?

 

İsimden numara sorgulama

Cep telefonumuzda kayıtlı olmayan bir numaradan gelen çağrı veya mesaj, bize bu iletinin kimden geldiğini merak ettiriyor. Bunun cevabını öğrenmek için çeşitli yollara başvuruyoruz. Bu yollardan bir tanesi de isimden numara sorgulamak. Kullandığınız telefon operatörünün, müşteri hizmetlerini arayarak, sizi arayan veya mesaj atan numaranın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

Ücretsiz yöntemler

İnsanlar arasındaki iletişimin cep telefonuna taşınmasıyla birlikte birçok uygulama da hayatımıza girdi. Bunlardan bir tanesi de, mesajlaşmak, konuşmak, görüntülü konuşmak için gün içinde sıkça kullandığımız WhatsApp uygulaması. WhatsApp uygulamasını kullanarak, sizi arayan veya mesaj atan bir kişinin bazı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, numarayı rehberinize kaydetmek ve WhatsApp’a girerek, o numaranın bilgilerine bakmak olacaktır.

 

Rehberinizde kayıtlı olmayan bir numarayı sorgulamak için çeşitli yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu yöntemlerden bazıları, Türk Telekom numara sorgulama, Vodafone numara sorgulama, Turkcell numara sorgulama, bilinmeyen numaralar servisinden numara sorgulama ve e-devlet üzerinden numara sorgulama gibi yöntemlerdir.

 

Türk Telekom numara sorgulama

Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayarak, sizi arayan ve mesaj atan numarayı sorgulayabilirsiniz. Ancak bunun için gereken şey, numaranın, Türk Telekom bilinmeyen numaralar rehberine kayıtlı olmasıdır. Ayrıca Türk Telekom kullanıcıları, *100# tuşlaması yaparak, bilinmeyen numaralar servisine ulaşabilir.

 

Turkcell numara sorgulama

Sizi arayan bir numarayı veya size mesaj atan bir numarayı bulmak istiyorsanız, Turkcell’in bilinmeyen numaralar servisini kullanabilirsiniz. 1832’yi arayarak, Turkcell’in bilinmeyen numaralar servisine ulaşabilir, rehberinizde kayıtlı olmayan numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

Vodafone numara sorgulama

Rehberinizde kayıtlı olmayan bir numara, sizinle çağrı veya mesaj yoluyla iletişime geçtiğinde onun kim olduğunu merak edersiniz. Vodafone’da bunun için yapmanız gereken şey, 11842 numarasını arayarak, sorgulamayı yapmanız olacaktır.

 

BTK sorgulaması

E-devlet üzerinden, Bilgi ve Teknoloji İletişim Kurumu bölümünden sorgulama yapabilirsiniz. Kendi e-devletiniz üzerinden, bu sorgulamayı yapabilir, sizi arayan veya mesaj atan kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.01.2021 08:07
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Cep TelefonuCep NumarasıNumara SorgulamaNumara Bulma
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