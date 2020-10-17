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Bilinmeyen numaraları bulma yöntemleri nelerdir?

Gelen aramalar sizi rahatsız ediyorsa, arayanın kim olduğunu ve kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız isme göre numara arama, BTK araması, telefon numarası arama, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone numara arama gibi konuları ele aldık.

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:13
Bilinmeyen numaraları bulma yöntemleri nelerdir?
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Telefon Numarası Sorgulama ve Bulma Yöntemleri

Sizin için telefon numarası sorgulama yöntemi aradık. Bunu 5 farklı şekilde yapabilirsiniz.

  • Hukuksal süreç,
  • Şebeke aracılığı,
  • Whatsapp veya diğer uygulamalar,
  • Bilinmeyen numara servisi sayesinde,
  • İntenet sosyal medya hesaplarında yapılan aramalar ile bulunmaktadır.

İsimden Telefon Numarası Nasıl Bulunur?

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte telefon kullanımı her geçen gün artmaktadır. Kimin aradığını bilmiyorsanız ekrandaki bilinmeyen numaralar, isimsiz mesajlar merak uyandıracaktır. Mobil ve sabit telefon sahipleri kolayca isim sorgulama yapabilirler. İşletme sahibiyle iletişime geçmenin basit, ücretsiz ve kolay bir yolu var. Merak ettiğiniz kişi veya aramak istediğiniz kişi hakkında bilgiler içeren farklı operatörlere bağlı numaraları kısa sürede ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

Turkcell Bilinmeyen Numara Sorgulama

Cep hattı sahiplerinin telefon numaralarına ulaşmak için Turkcell 1832'nin bilinmeyen servislerini kullanabilirsiniz. Online servis merkezini arayarak ve yabancı bir numara isteyerek aradığınız kişinin adını bulabilirsiniz. Ya da cep telefonunuza * 100 # yazarak bilinmeyen hizmete giriş yapabilir ve servis sağlayıcısına numara ve arayan adına göre sorular sorabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde iletişim bilgilerini gizlemeyen kişilere soru yöneltebilirsiniz. Turkcell'de bilinmeyen numara sorgulama servisi de bulunmaktadır. Bu hizmet sayesinde telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin isimleri görüşme sırasında görünecek ve kayıtsız numaranın kime ait olduğunu kontrol edebileceksiniz. Upcall ile buradan yardım alabilirsiniz.

Vodafone İsimden Telefon No Bulma

Vodafone hat sahipleri telefon numarası ile hat sahibinin adını öğrenebilirler. 11842 servisini kullanabilir veya boşluk ve 10 basamaklı GSM bilgisi ile * KIM * girerek 7048'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Veya Whatsapp ve Facebook gibi cep telefonu uygulamalarında ödeme yapmak zorunda kalmadan kişi bilgilerinin sisteme kayıtlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. 11842 servis numarasını çevirerek sizi kimin aradığını hemen öğrenebilirsiniz (ücreti 1,25 TL)!

Türk Telekom Numaradan İsim Bulma


Ada göre aramak için, adınızı ve soyadınızı aralarında boşluk bırakarak 11855'e kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. İsimden numara bulabilmek için kişinin Türk Telekom bilinmeyen numara rehberine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu sadece Türk Telekom kullanıcıları için geçerlidir. Bu servisi isme ve şehre göre sorgulayabilirsiniz. Ayrıca * 100 # tuşlayarak bilinmeyen servislere işlem menüsünden ulaşabilir ve kişinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ücretlendirme dakika başına 1,6 TL'dir.

İsimden Numara Bulma Ücretsiz Yöntem

Gelen aramaların sizi rahatsız etmesini istemiyor ve arayanın telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bilgi erişim uygulamaları sayesinde ev ve iş numaraları dahil olmak üzere ait oldukları kişilerle kolayca iletişim kurabilirsiniz. Gelen ve giden çağrıların hangi şebekeye ait olduğunu ve hattımın sahibinin adını öğrenmek istiyorsanız, bunu yukarıda verilen bilgilere göre kolaylıkla yapabilirsiniz. Aramayı WhatsApp'a kaydederek ismi kolayca bulabilirsiniz.SMS uygulamasını kullanarak kim olduğunu öğrenmek için birkaç saniye içinde kısa mesaj gönderebilirsiniz.

1180 İsimden Numara Sorgulama (Kolay Yöntem)

Bilinmeyen numaraları ve isimleri bulmak için bu sistemi kullanabilirsiniz. Herhangi bir operatörden ödeme yapmak için 11880'i arayarak iletişim bilgilerini bulabilir veya tanımadığınız birinin aradığı bir telefon numarasını bulabilirsiniz. İsim-numara sorgulaması için BTK sistemini kullanalım.

BTK İsimden Numara Sorgulama (e-Devlet)

BTK e-devlet hizmetleri; mobil, sabit telefon, İntenet, kablo vb. Hizmet vermektedir. Tüm sorguları buradan yapabilirsiniz. Numarayı Bilgi Teknolojileri ve İletişim İdaresi'nden kontrol edebilirsiniz. 2017 yılında buradan kolayca kontrol edebilirdiniz. Ancak 2020'deki değişiklikler nedeniyle bu süreç artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Gerekli gizlilik prensibine göre sisteme giriş yaparak ve sorgu bölümünden hat kullanıcılarını sorgulayarak, girdiğiniz ağ kullanıcısına kimlerin ait olduğunu görebilirsiniz. Ya da sizin adınıza tüm hatların sorgusunu yapabillirsiniz.

Sosyal Medya Üzerinden Telefon No Bulma

Aradığınız kişinin telefon numarasını sosyal medyada Twitter, Facebook ve Instagram'da bulabilirsiniz. Çoğu kişi bu platformlara telefon bilgileriyle giriş yapar. Telefon bilgilerini unutan bir kişinin sosyal hesaplarını biliyorsanız bu sizin için kolaylık olacaktır. Arayanla ilgili bilgilere buradan arama bölümlerine bilgi girerek veya o kişinin profil bilgilerine tıklayarak erişebilirsiniz. Bir kişiye ulaşmak veya iletişim halinde kalmak istiyorsanız, bunu o kişiye sorarak yapabilirsiniz. Kişiyi bulduğunuz halde hala endişeli hissediyorsanız, kişi hakkında yazılı bir ifade ile savcıya bilgi vererek şikâyette bulunabilir ve yasal yollarla şikayette bulunabilirsiniz. Bu şekilde sizi arayan kişiyi bulabilir ve numarasına ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 11:13
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Anahtar Kelimeler:
Bilinmeyen NumaralarAramaTurkcellVodafoneTürk TelekomHat
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