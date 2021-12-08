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Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?

Birçok bilgisayarda karşılaşılan aşırı ısınma sorununun önüne geçmek oldukça basit. Bilgisayarlarda görülen aşırı ısınma sorununun çözümlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:03
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
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Çoğu bilgisayarda karşı karşıya gelinen aşırı ısınma sorunu zaman zaman canınızı sıkabilir. Bilgisayarın çalışırken ısı oluşturması oldukça normal olsa da bazen bu ısılar ortalamanın üzerine çıkarak bilgisayarda sorunlara yol açabilmektedir. Bilgisayarda aşırı ısınmayı önlemek adına uygulayabileceğiniz çeşitli çözümler bulunmaktadır.

Bilgisayarda bulunan tüm parçalar ısı üretmektedir ve elektrik ile çalışmaktadır, fakat bazı parçalar diğer parçalara kıyasla daha fazla elektrik kullanarak daha yüksek derecede ısı üretmektedir. Bilgisayarda en çok ısınan parçalar şu şekildedir;

CPU (Merkezi İşlem Birimi): Bilgisayarın en çok ısınan parçalarından birisi de CPU’dur. Tablolama programındaki verilerin hesabını yapmakta olan bu parça, yaptığı her hesaplama süresinde elektriğe ihtiyaç duymaktadır, bu da parçanın diğer parçalara kıyasla daha fazla ısınmasına yol açmaktadır.

GPU (Grafik İşlemci Birimi): Çok ısınan parçalardan bir diğeri ise GPU’dur. Video oyunları, 3D grafikler gibi birçok işlem bu parça tarafından gerçekleştirilmektedir. O yüzden oyun oynarken veya grafikle alakalı işlerle uğraşırken en çok ısınan parçalardan birisi GPU haline gelir.

Soğutucu Plaka: Bilgisayarın önemli parçalarından birisi de Soğutucu Plaka’dır. Soğutucu plaka, CPU ve GPU üzerinde bulunmakta olup ısı iletme görevini üstlenmektedir. Soğutmaya çalışarak işlemcinin daha hızlı çalışmasını sağlamaya odaklanın ve böylelikle en çok ısınan parçalardan biri haline gelir.

HDD (Sabit Disk): Sabit Disk’in içerisinde küçük diskler bulunmaktadır. Bu küçük diskler bilgisayarın içerisinde bilgi yazıldıkça ve diğer parçalar işlendikçe dönmektedir. Disklerin dönmesi adına elektrik harcanmaktadır ve dolayısıyla bu parça da oldukça ısınmaktadır.

ODD (optik Disk Sürücüsü): Bilgisayarda verilerin yazılmasını sağlayan ODD, veri okuma ve yazma işlemi sırasında lazer kullanmaktadır. Lazer kullanmasıyla beraber büyük miktarda elektrik kullanan bu parça, bilgisayarın çok ısınan parçalarından birisidir.

 

Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?

Bilgisayarların ısı üretmekte olduğu çeşitli olaylar şu şekildedir;

Video oyunları oynama

Sistem bakımı yapma

Disk yazma veya kopyalama

Çok sayıda ve büyük dosya kopyalama ve yapıştırma

Bir ağdan dosya indirme veya ağa dosya yükleme

Film izleme

Intenet’ten film ve müzik akışı gerçekleştirme

Video veya ses verisi oluşturma

Aynı anda işlemci ağırlıklı birkaç programı birden çalıştırma

Bilgisayarınızı sunucu olarak çalıştırma

Birden çok bilgisayar arasında dosya paylaşımı yapma

 

Bilgisayarın aşırı ısınması nasıl engellenebilir?

Bilgisayarların aşırı ısınmasının önüne geçebilmek adına birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden çoğunu uygulamak oldukça basittir. Doğru adımlar takip edildiğinde bilgisayarın aşırı ısınması giderilebilir, böylelikle bilgisayarın daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışması sağlanabilir. Bilgisayarın aşırı ısınmasına çözüm olabilecek yöntemler şu şekildedir;

Havalandırma deliklerinin açılması: Bilgisayarın aşırı ısınmadan düzgün çalışması için havalandırmaların sürekli açık olması gerekir. Bilgisayar üzerinde bulunan havalandırma delikleri kapatıldığında bilgisayarın aşırı ısınmasına yol açar. Kapalı havalandırmalar bilgisayarın kısa sürede aşırı ısınmasına neden olur. Delikler kapalıysa, bilgisayarın içinde ısı kaçacak yer olmadığı için aşırı ısınma nedeniyle sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle havalandırma delikleri açık tutulmalıdır.

Bilgisayarı uygun bir yüzey üzerine yerleştirme: Bilgisayarı kullanırken nereye yerleştirdiğiniz ve nasıl bir yüzeyin üzerinde bulunduğu oldukça önemli bir detaydır. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda yumuşak yastıklar kullanmaktan veya dizlerinizin üzerinde kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Bu tür yüzeylerde havalandırma deliklerinin kapanması çok yaygındır. Bu nedenle, aşırı ısınmayı önlemek için bilgisayarı havanın geçmesine izin veren bir yüzeyde kullanmanız önerilir. Böylelikle bilgisayar daha rahat bir şekilde hava alarak aşırı ısınmayacaktır.

Bilgisayar ortamının değiştirilmesi: Bilgisayarın bulunduğu yerin ısısı da önemli etkenlerden birisidir. Bilgisayarın kullanıldığı ortam da aşırı ısınması ile ilgilidir. Çok sıcak ve nemli ortamlarda kullanılan bilgisayarların aşırı ısınma sorunları yaşama olasılığı daha yüksektir. Bunun yerine bilgisayarı daha serin bir ortama götürmek aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıracaktır.

Toz Giderme – Bilgisayarlar kullanıldıkça içlerinde toz birikmektedir ve bu da aşırı ısınmaya yol açmaktadır. Bilgisayarlarda aşırı ısınmanın en yaygın nedenlerinden biri tozdur. Toz nedeniyle bilgisayar havalandırmalarının kapatılması kısa sürede aşırı ısınma sorununa neden olur. Bu sorunu önlemek için bilgisayarı düzenli olarak tozdan temizlemeniz önerilir. Bilgisayar tozdan arındırıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde ve daha az ısınarak çalışmaya başlayacaktır.

Bilgisayarın güç seçeneklerini ayarlama: Bilgisayarın doğru performansını elde etmek için gücün doğru kullanımı çok önemlidir. Bilgisayarın performansı ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla elektrik tüketecektir. Bu durumda aşırı ısınma sorunu yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Aşırı ısınan bilgisayardan kurtulmak için güç gereksinimini azaltmak gerekir.

Soğutma sistemi kullanmak: Yüksek performanslı bilgisayarlarda birçok soğutma sistemi bulunmaktadır. Bunun dışındaki bilgisayarlara ise dışarıdan soğutma sistemi eklemek gerekebilir. Piyasada satılan soğutuculardan kullanarak aşırı ısınma sorununa çözüm bulmak mümkün olacaktır.

Çok işlemcili uygulamalar kullanmayın: Bir bilgisayarda kullanılan uygulamalar mümkün olduğunca tek işlemci üzerinde kullanılmalıdır. Birden fazla işlemci kullanan uygulamalar aşırı ısınacaktır.


Son Güncelleme: 08.12.2021 14:03
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