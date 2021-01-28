Birçok kişi bilgisayarın bir parçasının bozulmasının ardından yeni parça almak istediğinde bilgisayarın markasının yanında modelinide öğrenmek istiyor. Bu yüzden intenette ya da ikinci el bilgisayar parçaları satan yerlerde bilgisayara uygun parçaları arıyorlar. Ayrıca bilgisayarı satmak istendiğinde ikinci el piyasasını araştırmak için bilgisayarımızın marka ve modelini öğrenerek bilgisayara bir fiyat belirliyorlar.

Bilgisayarın modeli nasıl öğrenilir?

Bilgisayarınızın modelini öğrenmek için şu yöntemler kullanılabilir;

-Bilgisayarın arkasına bakmak

Ünlü markaların genelinde bilgisayar modeli, bilgisayarın arkasında yer alır. Laptopların modeli içinde aynı yöntem uygulanabilir.

-Bilgisayarın pil bölmesini kontrol etmek

Eski model bilgisayarların birçoğunda bilgisayarın modeli arkasında yazarken zaman içinde kağıda yazılan model kaybolup gidiyor Böylece bilgisayarın pil bölmesine bakma gerekir. Bilgisayar bataryasını çıkararak, pil bölmesini kontrol edip bilgisayarın model bilgisine ulaşabilirsiniz.

-Bilgisayarın kapağının altına bakmak

Diz üstü bilgisayarlarda model bilgisine arkasında bulunan kapağı açarak öğrenebilirsiniz. Pek çok diz üstü bilgisayarlarda model bilgisi, kapağın içinde yer alır.

Bu yöntemleri uygulamanıza rağmen bilgisayarın model ve markasını öğrenemediyseniz bazı komutları bilgisayarın çalıştır penceresine yazarak öğrenebilirsiniz.

Komut yazarak bilgisayarın marka ve modeli nasıl öğrenilir?

Bilgisayarın marka ve modeline systeminfo ya da dxdiag komutları ile öğrenebilirsiniz. Bu komutlar şöyle;

-Systeminfo komutuyla bilgisayarın modelini öğrenmek

Bilgisayar modelini öğrenebilmek için uygulanan yöntemlerden biride systeminfo komutunu bilgisayara girmektir.

İlk önce Windows + R tuşlarına basın.

Karşınıza çıkan çalıştır penceresine .cmd komutunu yazın.

Daha sonra .dos penceresine Systeminfo komutunu yazın.

Sonrasında Enter’e basın.

Enter tuşuna bastıktan sonra karşınıza bilgisayarın marka ve modelinin olduğu liste açılır.

Buradan sistem üreticisi ve sistem modeli yazan kısma bakarak, kolay bir şekilde bilgisayarın markasını ve modelini öğrenebilirsiniz.

-Dxdiag komutuyla bilgisayarın marka ve modelini öğrenmek

Systeminfo komutuna altenatif olarak dxdiag komutuyla bilgisayarınızın model ve markasını öğrenebilirsiniz. Yine aynı sırayı izleyerek windows+R tuşlarına basıp, sonrasında çalıştır penceresine .cmd komutunu yazıp, çıkan .dos penceresine de dxdiag komutunu yazıp enter tuşuna basın. Böylelikle sistem üreticisi ve sistem modeli kısmına bakarak, bilgisayar marka ve modeline ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarın anakart modeli nasıl öğrenilir?

Bilgisayarda bulunan anakartı değiştirerek aynı model yeni anakart satın almayı düşünenler ya da anakartın performansından memnun olmayanlar daha üst model bir anakart almak için ilk olarak bilgisayarda bulunan anakart modelini öğrenmelidir.

Bilgisayarınızın anakart modelini bir kaç komut girerek kolayca öğrenilebilir. Anakart modelini öğrenmek için şu yöntemler uygulanır;

-Windows + R tuşlarına basın ve çalıştır penceresini açın.

-Açılan pencereye .cmd yazın ve enter tuşuna basın.

-Karşınıza çıkan pencereye ‘wmic csproduct get name, identifying number, uuid ‘komutlarını yazın. Ayrıca virgülleri de yazmanızı gerekiyor.

Böylece anakart modelini öğrenebilirsiniz.

Anakart modelini öğrenmek için diğer bir yöntemde şu şekilde;

- Windows + R tuşlarına basın ve çalıştır ekranını açın.

-Çalıştır ekranına msinfo32 yazın.

-Karşınıza çıkan Sistem bilgisi ekranında bulunan Sistem Özetine tıklayın.

-Sistem Özeti sayfası açıldığında sistem modeli sekmesini girerek anakart modeline ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarın monitör modeli nasıl öğrenilir?

Masaüstü bir bilgisayarda monitör modelini öğrenmek için monitörün arka tarafındaki bandrolden öğrenebilirsiniz.