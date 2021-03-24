İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Bilgisayardan telefonsuz Whatsapp'a nasıl girilir?

Günümüzde en çok kullanılan uygulamaların başında WhatsApp geliyor. Hem cep telefonundan hem de bilgisayar üzerinden WhatsApp’a giriş yapan bireyler, arkadaşlarıyla kolayca mesajlaşıp, konuşabiliyorlar. Peki, telefon olmadan bilgisayardan WhatsApp’a girilebilir mi? Bilgisayardan telefonsuz WhatsApp’a nasıl girilir? Haberimizin içeriğinde...

24 Mart 2021 Çarşamba 15:17
Bilgisayardan telefonsuz Whatsapp'a nasıl girilir?
Takip Et:

Günümüzde akıllı telefonu bulunan insanların hemen hemen hepsinin bir WhatsApp’ı var. WhatsApp’a kayıtlı üyeler, hem cep telefonlarından hem de cep telefonlarını bilgisayara bağlayarak, bilgisayar üzerinden WhatsApp’a girebiliyorlar. Peki, telefon olmadan sadece bilgisayarla WhatsApp’a girmek mümkün müdür? İşte detaylar...

Normalde SIM kartı olmadan WhatsApp’a girmek mümkün değil. Ancak bir program indirerek bu mümkün olmayan olayı gerçekleştirebilirsiniz. Android emulator programlarından birini indirerek, telefonsuzda WhatsApp’a girmek mümkündür. Bu programlardan en çok kullanılanı ise Bluestacks App Player programıdır.

Buraya tıklayarak Bluestacks programını ücretsiz indirebilirsiniz.

Bu uygulama ile sadece WhatsApp’a değil tüm Android uygulamalarına bilgisayardan erişebilirsiniz.

Programı bilgisayara yükleyip kurduktan sonra çalıştırın ve Android hesabınıza giriş yapın. Android hesabınız yoksa yeni bir hesap kurun. Bu hesabı kurduktan sonra Google Play üzerinden WhatsApp uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Sonrasında WhatsApp’a girerek, gereken bilgileri doldurun. Gereken bilgileri doldurduktan sonra WhatsApp’ı telefonsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu olayı daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz, haberin içerisinde yer alan videoya göz atabilirsiniz.




Son Güncelleme: 24.03.2021 15:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTelefonsuz Whatsapp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski bilgisayarı yeni bilgisayara nasıl aktarabilirim? Eski bilgisayardaki dosyaları yeni bilgisayara aktarma programı ücretsiz
Eski bilgisayarı yeni bilgisayara nasıl aktarabilirim? Eski bilgisayardaki dosyaları yeni bilgisayara aktarma programı ücretsiz
WinRAR klavye kısayol tuşları 2021
WinRAR klavye kısayol tuşları 2021
Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma
Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma
Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?
Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?
PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi
PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi
PUBG mobile Redeem kodu nedir? PUBG Redeem kodu nasıl kullanılır?
PUBG mobile Redeem kodu nedir? PUBG Redeem kodu nasıl kullanılır?

Popüler Haberler

A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Bilgisayardan telefonsuz Whatsapp'a nasıl girilir?
Bugün hangi maçlar var? 24 Mart 2021 Çarşamba Süper Lig maç programı ve Bein Sports yayın akışı
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir?
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamı
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Beni Bırakma 576. bölüm fragmanı ve 22 Mart Pazartesi özeti ATV
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Yaralı Kalbim 42. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
RedmiBook Air 13 fiyatı ve özellikleri
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2021
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2021 torun bakım parası ne kadar?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
Karınca kovmak için doğal yöntemler
Bugün, bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Mart 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.