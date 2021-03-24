Bilgisayardan telefonsuz Whatsapp'a nasıl girilir?

Günümüzde akıllı telefonu bulunan insanların hemen hemen hepsinin bir WhatsApp’ı var. WhatsApp’a kayıtlı üyeler, hem cep telefonlarından hem de cep telefonlarını bilgisayara bağlayarak, bilgisayar üzerinden WhatsApp’a girebiliyorlar. Peki, telefon olmadan sadece bilgisayarla WhatsApp’a girmek mümkün müdür? İşte detaylar...

Normalde SIM kartı olmadan WhatsApp’a girmek mümkün değil. Ancak bir program indirerek bu mümkün olmayan olayı gerçekleştirebilirsiniz. Android emulator programlarından birini indirerek, telefonsuzda WhatsApp’a girmek mümkündür. Bu programlardan en çok kullanılanı ise Bluestacks App Player programıdır.

Buraya tıklayarak Bluestacks programını ücretsiz indirebilirsiniz.

Bu uygulama ile sadece WhatsApp’a değil tüm Android uygulamalarına bilgisayardan erişebilirsiniz.

Programı bilgisayara yükleyip kurduktan sonra çalıştırın ve Android hesabınıza giriş yapın. Android hesabınız yoksa yeni bir hesap kurun. Bu hesabı kurduktan sonra Google Play üzerinden WhatsApp uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Sonrasında WhatsApp’a girerek, gereken bilgileri doldurun. Gereken bilgileri doldurduktan sonra WhatsApp’ı telefonsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu olayı daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz, haberin içerisinde yer alan videoya göz atabilirsiniz.