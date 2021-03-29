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Bilgisayardan Brawl Stars nasıl oynanır, nasıl yüklenir, indirilir?

Son günlerin en popüler oyunu Brawl Stars bilgisayar üzerinden de oynanabiliyor. Oyun tutkunları bilgisayardan Brawl Stars nasıl oynanır, nasıl yüklenir ve indirilir sorularını araştırıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 18:19
Bilgisayardan Brawl Stars nasıl oynanır, nasıl yüklenir, indirilir?
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Son günlerin en çok oynanan oyunlarından biri Brawl Stars oldu. Mobil cihazlar için hazırlanan oyun dünyaca ünlü isimler tarafından da oynanmaya başladı ve milyonlarca kişi oyunu indirmeye başladı.

İlk olarak mobil cihazlarda kullanılan oyun artık bilgisayar üzerinden de oynanabiliyor. Oyun severler pc üzerinden Brawl Stars nasıl oynanır merak ediyor.

Brawl Stars bilgisayardan nasıl oynanır?

Bilgisayarınıza emülatör programını yüklemeniz gerekmektedir. Bu program mobil cihazlarda oynanan oyunları pc üzerinden oynanmasını mümkün kılmaktadır. Ardından programa giriş yapın. Ana sayfada yer alan mağazadan Brawl Stars oyununu indirin. Oyun yüklendikten sonra emülatör programının ana sayfasından oyunun simgesi yer alacaktır. Bu simgeye tıklayarak oyuna girebilirsiniz.

Emülatör nedir?

Emülatör programı mobil cihazlara uyumlu olan oyunları Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar üzerinden oynanmasını mümkün kılan programdır. Söz konusu program sayesinde mobil oyunları bilgisayar klavyesi ve Mouse ile daha rahat kontrol edip oynayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.03.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Brawl StarsGamesBilgisayarMobil
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